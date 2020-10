U Zagrebu 580 novih slučajeva. Capak: Broj novozaraženih danas bi mogao biti veći

U Hrvatskoj su jučer zabilježena 1563 nova slučaja zaraze virusom te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj ukupno 7380. Među njima je 661 pacijent na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 46 pacijenata. Preminulo je 13 osoba.

8:07 - Ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar" Zvonimir Šostar potvrdio je danas za Hinu da je u posljednja 24 sata u Zagrebu zabilježeno 580 slučajeva zaraze koronavirusom.

"To je naša epidemiološka brojka, to su svi oni koji imaju prebivalište ili privremeno ili trajno boravište u Zagrebu, brojke s Nacionalnog stožera Civilne zaštite vjerojatno će za Zagreb biti manje, jer oni broje samo one koji imaju prebivalište u Gradu Zagrebu", rekao je Šostar.

Detaljnije o epidemiološkoj situaciji u Zagrebu izvijestit će zagrebački Stožer civilne zaštite na redovitoj konferenciji za novinare.

7:40 - U emisiji Otvoreno na HRT-u u četvrtak navečer teme su bile rast broja zaraženih koronavirusom. Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak je na početku, komentirajući Sloveniju, rekao kako će Hrvatska sve napraviti da se izbjegne lockdown. "Imamo cijeli niz mjera", rekao je Capak.

"Danas se ova brojka od 705 u Zagrebu ne vidi u potpunosti u našem praćenju. Mi smo danas bili u intenzivnom kontaktu. Njihova realna brojka danas je bila nešto veća od 500. Sutrašnja brojka će biti nešto manja od te brojke. Za Hrvatsku je jako teško kazati, ali mislimo da će brojka biti nešto veća od današnje", rekao je Capak.

7:33 - Koronavirus je ušao u još jednu zagrebačku bolnicu, Kliničku bolnicu Merkur gdje je pozitivan 21 djelatnik, a 84 ih je u samoizolaciji, objavio je u četvrtak navečer HTV. Na Covid-19 pozitivna su dva transplantacijska kirurga, no što se tiče transplantacija - zastoja nema, doznaje HTV iz KB Merkura.

Dnevna bolnica kirurgije u smanjenom je pogonu pa se radi otežano. Na endoskopiji su primali samo hitne pacijente, ali vraćaju se na staro i rade normalno. Pod najvećim mjerama opreza operiran je pacijent koji je u samoizolaciji, a i tri rodilje u samoizolaciji čekaju na porod. U bolnici je, zbog kontakta s pozitivnim djelatnicima, 10 pacijenata u samoizolaciji. Svi Covid pozitivni pacijenti iz KB Merkura premještaju se u KB Dubravu. U KB Merkur očekuju i veći pritisak na njihov Hitni prijem zbog zatvorenog Hitnog prijema u KB Dubrava.