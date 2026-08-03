U Beču danas paklenih 40,1 stupanj Celzija. Novi temperaturni rekord

U ponedjeljak negdje oko 15 sati poslijepodne u Beču je izmjerena ekstremna temperatura od 40,1 Celzijevih stupnjeva. Riječ je kvartu Stammersdorf u 21. bečkom stambenom okrugu Floridsdorf. To je novi toplinski rekord od 40,1 Celzijevih stupnjeva, javila je danas u svojim popodnevnim vijestima u 17 sati, austrijska javna televizija ORF. Time je nadmašen dosadašnji bečki temperaturni rekord od 39,5 stupnjeva iz kolovoza 2013. godine, izmjerenih u gradskom središtu Beča. To znači, kako je priopćeno, da je u Austriji, a riječ je o jednoj od alpskih zemalja, u kojoj su donedavna ekstremne temperature bile rijetkost, ponovno preskočena magična granica od 40 stupnjeva.

Posebno zanimljiv podatak je da je prvi put u klimatskoj povijesti Austrije granica od 40 stupnjeva dosegnuta, ili je premašena u svakom pojedinom od tri ljetna mjeseca: lipnju, srpnju i kolovozu. Kako je priopćila ORF , danas je peti dan u cijelo 280-godišnjoj austrijskoj povijesti mjerenja temperatura, s temperaturama od 40 Celzijevih stupnjeva. Učestalost ovih ekstremnih vrijednosti ima za Austriju i Austrijance poseban značaj. Od pet povijesnih dana s temperaturama zraka od 40 Celzijevih stupnjeva , četiri su zabilježena u ljetu 2026. godine, koje je upravo u tijeku.

Austrijski rekord iznosi 40,5 stupnjeva i postavljen je 8. kolovoza 2013. godine u Bad Deutsch-Altenburgu u saveznoj pokrajini Donjoj Austriji. ORF je, s obziroma na vremenske (ne)prilike za sutra i prekosutra u Beču, ali i u drugim dijelovima Austrije najavio novi val ekstremnih temperatura. Što je samo 0,4 stupnja do rušenja postojećeg austrijskog toplinskog rekorda. Dakle, u Austriji, kao i u brojnim drugim dijelovima Europe beskrajna vrućina.

Promjene vremena zasad nema na vidiku, poručuju meteorolozi. Ono što je na vidiku je da bi novi rekordi svih vremena mogli pasti u ne samo nadolazećim danima nego i nadolazećim satima. U Beču, Gradišću, Donjoj Austriji i istočnim dijelovima Austrije. Najtopliji dani u tjednu, prema sadašnjim procjenama koje je objavio ORF trebali bi biti utorak i srijeda. U tzv. “crvenim” toplinskim zonama, Austrijanci, posebice stariji i oni s kroničnim bolestima, te djeca, pozvani su na poseban oprez i zaštitu od razornih sunčevih zraka. Time bi mogla biti ispisana nova stranica austrijske klimatske povijesti. U svakom slučaju Austrija trenutno “vrije”, a Austrijanci se znoje i “stenju” pod najezdom ekstremnih toplinskih valova koji se nižu jedan za drugim. I proživljavaju daleko najtoplije ljeto ikada dosad.