U muškom WC-u austrijskog 'Crvenog križa' u Salzburgu otkrivena skrivena kamera

Očito više ne možeš imati mira, niti na WC-u. To potvrđuje i istraga austrijske policije, vezana uz slučaj ilegalnog snimanja skrivenim pametnim telefonom u muškom zahodu u sjedištu austrijske humanitarne Organizacije “Crveni križ” u Salzburgu. Jedan od zaposlenika austrijskog “Crvenog križa” nije vjerovao svojim očima kada je na stropu muškog WC-a odjednom ugledao ugrađeni mobitel, koji je navodno kao skrivena kamera kontinuirano snimao video zapise.

Nakon tog otkrića, čelništvo navedene međunarodne humanitarne Organizacije u Salzburgu odmah je obavijestilo salzburšku policiju, koja je osigurala inkriminirano područje i zaplijenila mobitel, izvijestila je austrijska televizija ORF, Pokrajinski studio Salzburg. Kako navode mediji, navodno je već pronađena jedna sumnjiva osoba za tajno snimanje skrivenom kamerom u muškom zahodu “Crvenog križa”.

Dotična osoba, kako je izvijestio salzburški “Crveni križ” nije više zaposlena u ovoj austrijskoj Organizaciji. Ono što još nije poznato je, koje su sve osobe ilegalno snimljene u muškom WC-u. Policija je potvrdila ORF-u u Salzburgu da istražuje neovlašteno snimanje. Osobi ili osobama kojima se dokaže krivnja za neuljuđeno, tajno snimanje skrivenom kamerom prijeti kazna u trajanju do 6 mjeseci zatvora ili visoka novčana kazna. Rukovodstvo austrijskog “Crvenog križa” u Salzburgu je izjavilo kako vjeruje da se radi o “pojedinačnom” slučaju. Istraga je u tijeku. I što na kraju reći nego, kada uđete u WC, dobro otvorite oči! Perverznjaci svuda oko nas!