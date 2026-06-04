Srpska policija privela i maltretirala desetke Crnogoraca, među njima i poznati urednik: 'Oduzeli su nam putovnice'

Dvadeset osam državljana Crne Gore zadržano je u srijedu navečer u beogradskoj zračnoj luci nakon dolaska leta iz Podgorice. Putnicima su privremeno oduzeti putni dokumenti te su odvedeni na dodatne provjere, a cijeli slučaj izazvao je reakcije u obje države. Prema pisanju crnogorskog portala Vijesti, među zadržanima se nalazio i njihov urednik Dušan Cicmil, koji je naveo da putnicima nije objašnjeno zbog čega su izdvojeni niti zašto im je ograničeno kretanje. Osim putnika iz Podgorice, na dodatne provjere navodno je upućeno i nekoliko crnogorskih državljana koji su u Beograd stigli letom iz Barcelone.

Putnici su, prema navodima svjedoka, prozivani u manjim skupinama te prebacivani u posebne prostorije radi dodatne kontrole. U cijeli se slučaj uključio i odvjetnik Miroje Jovanović, koji tvrdi da je tijekom noći pokušao pružiti pravnu pomoć jednom od zadržanih putnika. Kako je izjavio za Vijesti, policijski službenici nisu mu dopustili pristup prostoru granične kontrole, unatoč tome što je pokazao odvjetničku iskaznicu i zatražio razgovor sa svojim klijentom.

Jovanović je kazao da je nakon kontakta s nadležnim institucijama i traženja pojašnjenja o razlozima zadržavanja putnika, nekoliko minuta kasnije započelo njihovo puštanje. Odvjetnik je također naveo kako je prije toga pitao policijske službenike zbog čega se izdvajaju upravo muškarci s crnogorskim dokumentima, na što je, prema njegovim riječima, dobio odgovor da postoji određena sigurnosna dojava. 'Oko dva sata poslije ponoći nazvao me novinar 'Vijesti' Dušan Cicmil i obavijestio me da je i on odvojen radi dodatne kontrole, a da mi nije rečeno zašto. Zamolio sam ga da najavi dolazak odvjetnika, ali mu je rečeno da ne mogu proći kroz odjeljak granične kontrole. Vratio sam se u taj odjeljak, pokazao policajcu svoju odvjetničku iskaznicu i zatražio razgovor sa svojim klijentom. Kada mi je rečeno da ne mogu proći, zamolio sam ih da pozovu voditelja smjene, a zatim sam nazvao dežurnog tužitelja da mi objasni zašto ograničavaju kretanje mog klijenta i ostalih putnika. Bez ikakvog objašnjenja, nakon desetak minuta putnici su počeli izlaziti', rekao je odvjetnik Jovanović.

Incident u Beogradu dogodio se svega dan nakon što je crnogorska policija privela i potom deportirala 89 državljana Srbije koji su čarter-letom stigli u Tivat. Kod dijela putnika pronađeni su transparenti s natpisom „Srbija pobjeđuje“, sloganom koji se povezuje s predstojećom političkom kampanjom srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Crnogorske vlasti izvijestile su i da je među pronađenim predmetima bila radio-komunikacijska oprema. Mediji u regiji navode kako se beogradsko zadržavanje crnogorskih državljana tumači kao moguća recipročna reakcija na postupanje crnogorskih vlasti prema srbijanskim državljanima u Tivtu. Za sada nema službene potvrde srbijanskih vlasti da su događaji iz Beograda izravno povezani s prethodnim privođenjima u Crnoj Gori.