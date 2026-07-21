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VELIKE ŠTETE

Grom usmrtio stado ovaca kod Kupresa, snažno nevrijeme poharalo BiH

Pula: Ovce na ispaši
Sasa Miljevic / PIXSELL
VL
Autor
Zoran Krešić/Hina
21.07.2026.
u 19:40
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Nevrijeme je pogodilo i područje Čapljine. U Počitelju su snažni udari vjetra obarali stabla na prometnicu M-17, pa su intervenirali vatrogasci. Jaka tuča zahvatila je i Grude

Više od 30 ovaca usmrtio je grom nedaleko Kupresa u Bosni i Hercegovini koju je u utorak pogodilo snažno nevrijeme. Grom je oko 13 sati udario u stado na planini Hrbina kod Kupresa, ubivši između 30 i 35 ovaca. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije uginulih životinja, a nisu zabilježene posljedice za ljude. Ranije tijekom dana Europski laboratorij za prognozu oluja ESTOFEX za dio Balkana izdao najviši, treći stupanj upozorenja zbog opasnosti od olujnog vjetra, tuče i snažnih grmljavinskih pljuskova. Nevrijeme je bilo najizraženije u Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka je zabilježena superćelijska oluja praćena obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom.

Nevrijeme je pogodilo i područje Čapljine. U Počitelju su snažni udari vjetra obarali stabla na prometnicu M-17, pa su intervenirali vatrogasci. Jaka tuča zahvatila je i Grude, gdje je u kratkom vremenu zabijelila dvorišta i ceste te izazvala štetu na poljoprivrednim površinama. Oluja praćena velikom količinom padalina tijekom dana poplavila je i ulice glavnoga grada Sarajeva. Obilna kiša, snažan vjetar i tuča pogodili su i Bugojno te Donji Vakuf u središnjoj Bosni. Ondje su oštećeni usjevi, voćnjaci i vrtovi, a na pojedinim objektima stradali su i krovovi. Nevrijeme je zabilježeno i na području Nevesinja i Stoca gdje je padala tuča veličine šake. 

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Ključne riječi
nevrijeme BiH grom stado ovaca ovce

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