Kupili dom iz snova, ondje ih dočekala najgora noćna mora: 'Jedna je imala dva metra'

Kada su Tyler i Lauren Bouldin krajem 2020. godine kupili napuštenu kamenu kuću iz 1830-ih u mjestu Pine Grove u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji, mislili su da ih čekaju godine renoviranja, nepredviđeni troškovi i brojni građevinski izazovi. No, nisu očekivali da će najveći problem biti – zmije.

Par je na dražbi kupio povijesno imanje okruženo šumom, stoljetnim drvećem i potokom. Kuća je bila u iznimno lošem stanju: nedostajali su podovi, veliko stubište bilo je pred urušavanjem, a kuhinja je bila potpuno uništena. No, osim derutnog objekta, naslijedili su i zapušteno zemljište koje je godinama bilo idealno stanište za brojne životinje. "Prirodno se bojim zmija, tako da je prva godina života ovdje bila prilično uznemirujuća dok se nisam naviknuo na život u šumi", rekao je Tyler Bouldin za People.

Problem je dodatno povećavala činjenica da je zarasla okućnica privlačila miševe, zečeve i žabe, što je pak privuklo različite vrste zmija – od bezopasnih crnih zmija do otrovnih. Već prvog dana kada su preuzeli imanje, Tyler je ugledao crnu zmiju kako se penje uz jedno od velikih stabala u potrazi za jajima divljih pataka.

Tijekom prvih šest mjeseci obnove obitelj je živjela u pomoćnom stanu unutar stare staje, dok je glavna kuća postupno postajala pogodna za život. U to vrijeme Lauren je bila trudna s drugim djetetom, a njihov prvi sin još je bio malen, pa je sigurnost postala svakodnevna briga. "Morali smo biti iznimno oprezni svaki put kada bismo izlazili van. Pazili smo da dijete i pas ne zalaze u zarasle dijelove imanja", ispričao je Tyler.

U početku su pokušavali živjeti u suživotu sa zmijama. Čuli su da su crne zmije korisne jer kontroliraju populaciju glodavaca i mogu spriječiti dolazak otrovnijih vrsta. "Crne zmije su ovdje i ostat će ovdje. Ali problem je što postaju jako velike. Jedna od njih imala je gotovo dva metra", rekao je Tyler u jednoj objavi na društvenim mrežama.

Međutim, njihovo se mišljenje promijenilo kada je počeo pronalaziti crne zmije na istim mjestima gdje su se skrivale i otrovne, pokraj napuštenog bazena i čak ispod kamena uz ulazna vrata kuće. "To se brzo pretvorilo u osjećaj izdaje jer nisu radile svoj posao", našalio se Tyler, koji je tada počeo aktivnije udaljavati zmije od kuće.

Ipak, par nije želio ubijati životinje. Umjesto toga odlučili su ukloniti uvjete koji su privlačili zmije. Godinama su čistili zemljište, uklanjali hrpe otpada, uređivali vrtove i popravljali kamene zidove koji su zmijama pružali skrovišta. Uklonili su i opasan napušteni bazen, obnovili ribnjak, zatvorili rupe u kući i staji kroz koje su ulazili glodavci te posadili mentu, biljku za koju vjeruju da prirodno odbija zmije.

Kada bi se zmije ipak pojavile, Tyler ih nije pokušavao ozlijediti. Koristio je hvataljku dugu gotovo dva metra, uhvatio ih i premjestio na udaljenije mjesto u prirodi. "Uzimam svoju hvataljku za zmije i herojski je stavim u vreću ili kantu. Snimao sam izdaleka pa se ne vide moje suze. Vrlo je strašno, ali kada je uhvatim, samo je pustimo daleko od kuće", rekao je.

Nakon više od pet godina rada, trud se počeo isplaćivati. Zmije su i dalje dio života na njihovU šumskom imanju, ali susreti su postali mnogo rjeđi. "Danas ih viđamo sve manje i čini se da su naši napori imali učinka. Vjerojatno nećemo proći cijeli mjesec bez da vidimo neku zmiju negdje na imanju, ali to je ogromno poboljšanje u odnosu na gotovo svakodnevne susrete", rekao je Tyler.

Danas je nekada napuštena kuća ponovno obiteljski dom kakav su zamišljali – okružena prirodom, ali uz puno sigurnije uvjete za život. Par priznaje da ih je obnova stoljetnog imanja naučila da se pripreme na nepredviđene probleme. "Ako razmišljate o kupnji stare, zapuštene kuće, suočit ćete se s izazovima vezanim uz životinje, renoviranje, novac i vrijeme koje ne možete predvidjeti. Budžet će biti pogrešan, rokovi će biti pogrešni, ali ako ustrajete, možda ćete jednog dana sjediti u kući iz snova", poručio je Tyler.