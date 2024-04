Srbi na nogama zbog najave zeta Donalda Trumpa: 'To je kao da talibani rade na mjestu srušenih Blizanaca'

U proteklih nekoliko godina Beograd se kao grad razvija velikom brzinom što se možda najbolje može vidjeti po nizu novih višestambenih i poslovnih zgrada u svim dijelovima grada. Najpoznatiji projekt je svakako Beograd na vodi s kojim se u Srbiji posebno ponose. Međutim, niti to nije kraj jer se najavljuju novi projekti u koje će se ulagati milijuni eura. Jedan od najpoznatijih takvih projekata, koji je i prije početka realizacije izazvao veliku buru je projekt Jareda Kushnera, zeta bivšeg predsjednika SAD-a Donalda Trampa, i Richarda Grenella koji je ključni Trampov saveznik. Naime, Kushner je na svome Instagram profilu objavio nekoliko nacrta projekata na Balkanu gdje planira velika ulaganja. U toj objavi Kushner je naveo kako je blizu finalizacije projekata nekretnina na Balkanu navodeći kako planira graditi na albanskoj obali i u Beogradu. Prema navodima portala Bloomberg tvrtka Jareda Kushnera planira graditi na lokaciji u središtu Beograda na kojoj se nalazi zgrada Generalštaba a koja je srušena u NATO bombardiranju tadašnje Jugoslavije 1999. godine. Plan je, kako stoji, da se ta ruševina ukloni i na njenom mjestu izgradi luksuzni hotel s poslovni prostorom i više od 1.500 stanova u stilu Trump Towera. Hotel bi imao pet zvjezdica ali i memorijalni dio u spomen na poginule u bombardiranju. U planu ima graditi i u Albaniji na prostoru otoka Sazan i Zvernec gdje bi gradili luksuzna odmarališta, vile, hotele…

Iako za sada nema detalja o projektu u Beogradu bivši specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine Richard Grenell rekao je za FoNet kako bi zgrada Generalštaba u Beogradu bila pretvorena u most prijateljstva Srbije i SAD-a. -Postoje tri projekta, a jedan je u Beogradu. To će biti nevjerojatni luksuzni projekat mješovite namjene s pet zvjezdica i biti će svjetske klase. Riječ je o ogromnoj investiciji. Projekt je svjetske klase od američkih i međunarodnih investitora. U pitanju je poslovni prostor, stanovi i hotel sa pet zvjezdica. Napravili smo most koji će obilježiti prvobitnog arhitektu projekta i simboliku prijateljstva sa Zapadom. Memorijalni kompleks će se graditi kroz natječaj i zatražit ćemo od pojedinaca da dostave prijedloge za spomen obilježje. To će biti način da se gleda u budućnost i izgradi most prijateljstva i obnove – rekao je za srpski dnevni list Blic Grenell.

Međutim, sve te najave u Srbiji nekima nisu dobro sjele jer su, kako kažu još uvijek svježe rane od NATO bombardiranja 1999. godine. O mogućnosti realizacije projekta zeta Domalda Trampa govorio je i lider srpskog oporbenog Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta koji je rekao kako je memorandum o razumijevanju već potpisan od strane dvije američke tvrtke (Atlantic Incubation Partners LLC i Kushner Realty LLC) i Vlade Srbije koju je zastupao ministar prometa i građevinarstva Goran Vesić. Kako je rekao Jovanović te dvije tvrtke bi putem toga ugovora dobile lokaciju u centru Beograda na korištenje bez naknade na 99 godina, uz mogućnost da se pravo korištenja pretvori u pravo vlasništva. Nakon tvrdnji Jovanovića oglasio se i Vesić koji je demantirao potpisivanje ugovora navodeći kako će javnot biti obavještena kada se to dogodi.

O ovome projektu pisao je i portal Politico.eu koji je tekst započeo rečenicom kako je to "za mnoge Srbe kao da su talibani htjeli izgraditi luksuzno stambeno naselje na mjestu njujorških kula blizanaca". -Nečuveno je da se mjesto na kojem su ljudi ubijani i bombardirani pretvara u mjesto s jacuzzijem i kockarnicama. To je očigledan način da se kaže: ‘Mi smo vaši zapadni gospodari i možemo gaziti preko vašeg naslijeđa i vaših emocionalnih ožiljaka za našu osobnu korist – rekao je Jovanović za Politico.

On je medijima pokazao i niz dokumenata o ovome projektu navodeći kako se ljudi iznutra protive takvom projektu te da su mu oni i dali razne dokumente. Inače, glasine o interesu obitelji Trump za to mjesto sežu još od 2013. godine kada je tadašnji premijer Srbije Ivica Dačić rekao da je Donald Trump zainteresiran za izgradnju luksuznog hotela na toj lokaciji.

-Razlog zašto više ljudi koji su protiv projekta ne izlaze u javnost je taj što znaju da će zbog toga odmah biti otpušteni i kažnjeni. Zamislite da je američki predsjednik sudjelovao i vodio tajne komercijalne ugovore o izgradnji mjesta kao što je West Point s Kinom ili Rusijom? – rekao je Jovanović.

On je zajedno s drugim oporbenjacima pokrenuo peticiju protiv projekta tijekom koje je skupio oko 22.000 potpisa, a najavio je i organizaciju prosvjeda kako bi spriječili realizaciju projekta.

Politico je o ovoj temi govorio i s povjesničarom umjetnosti Branislavom Dimitrijevićem, koji sudjeluje u prosvjednim pokretima protiv nedozvoljene gradnje u Beogradu, koji je rekao da ako se ozbiljno misli krenuti s izgradnjom na lokaciji bivšeg sjedišta Jugoslavije kako je potrebno ukinuti najmanje tri posebna zakona.

-Potrebno je vrlo ozbiljno kršenje zakona da bi se taj prostor nekome prenio ili prodao, a kamoli poklonio kao što je slučaj s Kushnerovim poslom – rekao je Dimitrijević.

Ipak, u svemu ovome treba gledati i puno šire. Naime, Srbija je bila uz Donalda Trampa te bi njegova pobjeda na predsjedničkim izborima u SAD-u zasigurno doprinijela boljim odnosima dvije države, a onda je i realizacija jednoga ovakvog projekta vrlo vjerojatna što god o tome pričali oporbeni političari.

