Spor oko izbora predsjednika Vrhovnog suda: Ministarstvo prozvalo Milanovića zbog kršenja postupka

Na traženje očitovanja Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije o aktualnim okolnostima nastalima nakon odluke predsjednika Zorana Milanovića da, s obzirom da nema namjeru predložiti jedinu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda, neće tražiti mišljenje Opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe, iako po Ustavu i Zakonu o sudovima mora, dobili smo odgovor koji objavljujemo u cijelosti:

"Iz odredbi Zakona o sudovima nedvojbeno proizlazi obveza Predsjednika Republike Hrvatske da za sve kandidate za predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske za koje je Državno sudbeno vijeće prethodno utvrdilo da ispunjavaju propisane uvjete zatraži mišljenje nadležnih tijela te da nakon njihovog zaprimanja odluči o predlaganju kandidata.

Zakonom su propisani uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati, kandidati prijavi prilažu program rada kako bi se mogla utvrditi njihova vizija i shvaćanje uloge predsjednika najvišeg suda i čelnika sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj, a obveza traženja mišljenja Opće sjednice Vrhovnog suda Republike Hrvatske i nadležnog odbora Hrvatskoga sabora također je propisana s ciljem da Predsjedniku daju dodatnu pomoć u odlučivanju, iako nesporno navedena mišljenja za njega nisu obvezujuća i slobodan je samostalno odlučiti o svom prijedlogu.

Svaka unaprijed donesena načelna odluka o kandidatima bez poštivanja propisane procedure predstavlja povredu propisanog postupka koji treba osigurati punu transparentnost i uključivanje svih grana vlasti.

Podsjećamo da su odredbe o razradi postupka izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske u Zakon o sudovima uvrštene 2018., kada je na ovaj način implementirana preporuka GRECO-a o potrebi osiguranja veće transparentnosti provedbe ovog postupka uz definiranu ulogu Državnog sudbenog vijeća. Zakonom o izmjenama Zakona o sudovima iz 2021. navedene su odredbe dodatno precizirane sukladno pravnim shvaćanjima Ustavnog suda Republike Hrvatske.

Trenutno normativno uređenje, u zadanom ustavnom okviru, smatra se dostatnim i zadovoljavajućim jer, pored već spomenutih jamstava transparentnosti i suradnje svih grana vlasti, osigurava i automatizam obnavljanja postupka sve do konačnog izbora predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske.", odgovoreno nam je iz Ministarstva i na upit namjeravaju li inicirati promjenu postupka izbora predsjednika Vrhovnog suda, što je u svom osvrtu sugerirao Đuro Sessa kao predsjednik Međunarodne udruge sudaca.