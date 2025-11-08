Split prosvjeduje, politika želi smiriti tenzije

Na prosvjedu na splitskoj rivi, kojega je organizirala Torcida uz podršku braniteljskih udruga u znak podrške pritvorenima zbog sprječavanja otvaranja Dana srpske kulture u Splitu, okupio se velik broj ljudi, a iz policije su izvijestili da nisu zabilježili nikakav incident, niti je bilo razloga za njihovo postupanje na terenu, iako su na splitskim ulicama bili u velikom broju. Torcidaši su na prosvjed došli zajedno, u koloni iz Marmontove ulice. Dočekani su pljeskom. Ispred pozornice razvili su veliki transparent na kojem piše "Uz heroje do groba". Prosvjed je započeo hrvatskom himnom, minutom šutnje za poginule branitelje te molitvom koju je predvodio fra Ivo Rastočić. Okupljenima se obratio dragovoljac Marko Rogić. – Danas smo ovdje jer je kap prelila čašu. Dosta je ponižavanja hrvatskog naroda u vlastitoj državi, dosta je kriminalizacije mladih koji žele braniti Hrvatsku istinom i ljubavlju – rekao je Rogić koji je u nekoliko točaka iznio njihove zahtjeve. – Nitko ne smije dobiti novac iz državnog proračuna bez izričite izjave da poštuje Deklaraciju o Domovinskom ratu i da nije u suprotnosti s člankom 141. Ustava RH. Ne može Hrvatska podupirati i financirati one koji pjevaju o popu Đujiću, promiču velikosrpsku propagandu, vrijeđaju hrvatski narod – rekao je Rogić i pozvao na "odricanje od svetosavske ideologije i zločinačke Republike Srpske krajine", a imao je poruku i za Milorada Pupovca. – Ako možeš dijeliti lekcije hrvatskom narodu, možeš i moraš osuditi i Milana Martića, agresora koji je raketirao Zagreb. Ako to ne možeš, sve si rekao o svojoj politici dijaloga – poručio je Rogić i nastavio kako posljednjih tjedana gledamo provokacije, grafite i medijske konstrukcije.

– Sve već viđeno rukopisom onih koji su radili operacije Labrador i Opera. Pozivamo obavještajne službe da zaštite hrvatski narod od recikliranih scenarija. Pozivamo medije da prestanu glumiti propagandni megafon lažne slike o ugroženim Srbima – rekao je Rogić koji drži kako postoje dvostruka mjerila. Ne čini se ništa u zaštiti molitelja na trgovima od "agresivnih, ekstremnih antiateističkih skupina, jugonacionalista koji ih vrijeđaju i agresivno napadaju", a rezultat incidenta na splitskim Blatinama, gdje "nikome nije pala dlaka s glave" niti je bilo uvreda, jest privođenje i određivanje 30 dana istražnog zatvora. – To je sramota. To je nepravedno, politički motivirano. Ovo je poruka i državnom vrhu da se hrvatski branitelji nisu borili za takvu Hrvatsku – kazao je Rogić. Na kraju je još jednom istaknuo zahtjeve među kojima je prvi trenutno ukidanje pritvora Petru Gojunu i svim drugim uhićenima. U ime Torcide okupljene je pozdravio Stipe Lekić. Prisjetio se Frane Tente koji je prije 80 godina skinuo jugoslavensku zastavu s Marjana, zbog čega je zatvoren i rekao da se događa ista stvar. – Zato što smo Hrvati zatvaraju naše nedužne ljude. Zahtijevamo da puste našu braću što prije – poručio je Lekić. Na kraju su prosvjednici otišli do zgrade splitskog suda, gdje su zatražili puštanje pritvorenika. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, u kontekstu događaja usmjerenih na manifestacije srpske manjine u Splitu i Zagrebu i subotnjeg prosvjeda u Splitu, iz Buzeta je apelirao na "smanjenje pritisaka i tenzija". – Jako je puno onih koji na jedan agresivni i napadački način ne pokazuju razumijevanje za stavove onih drugih. Treba isključiti sve one koji zazivaju nasilje, koji kreiraju tu atmosferu koja je negativna u društvu, a posebno bih pozvao kolege s lijevog političkog spektra da malo smanje taj agresivni govor i optužbe u kojima su svi ustaše. Vrlo neugodna komunikacija koja dolazi s njihove strane, treba locirati one koji su odgovorni, koji rade ono što je neprihvatljivo, ali kolektivno optuživati sve, to nema nikakvog smisla – poručio je Jandroković. Odgovorio mu je šef SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. – Kad se Jandroković i Plenković dobro pogledaju, vidjet će gdje je problem. Ne znam kada ste čuli mene ili SDP da spominjemo '45. ili bilo što drugo. Ja želim razgovarati o idejama; o zdravlju, zdravstvu, školstvu, situaciji i ekonomiji – istaknuo je Hajdaš Dončić. Poručio je da Hrvatska mora biti dom za sve i da zakon mora biti jednak za svakog građanina, upozorivši na opasnost od radikalizacije i urušavanja demokratskih vrijednosti.

– Nema više prostora za kukavičluk i popuštanje radikalnoj desnici. Pozivam Andreja Plenkovića da vrati ustavno-pravni poredak u Republiku Hrvatsku, ili ako to nije sposoban, neka podnese ostavku. Je li sljedeće da se političkim istomišljenicima ili osobama koje imaju drugačije poglede na svijet prijeti nasiljem na ulici? – izjavio je Siniša Hajdaš Dončić i poručio kako Hrvatsku vidi kao dom svih građana, prostor različitosti i ravnopravnosti. Za Plenkovića je rekao kako već godinama koketira s ekstremnom desnicom. Prosvjed u Splitu komentirao nam je i Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a. – Ne znam pojedinosti, osim, ako sam dobro obaviješten, da je prošao bez ozbiljnijih incidenata i da je broj okupljenih bio manji nego se očekivalo. To je svakako ohrabrujuća činjenica. Kao Dalmatinca porijeklom, to me čini izuzetno sretnim i ponosnim na grad koji ima snažnu slobodarsku tradiciju. Jedino što me žalosti jest da je i na ovom okupljanju bilo mnogo mladih ljudi koje, očito, netko usmjerava u pravcu koji nije dobar. O tome bi trebale voditi računa obrazovne i sve druge instance države – prva je reakcija Pupovca čije ime se čulo i tijekom splitskog prosvjeda, zajedno s imenom srpskog ratnog vođe Milana Martića. – Već dugo se od mojeg imena pravi nešto što iza njega ne stoji. Različiti ljudi nastoje izjednačiti ratne vođe Srba u Hrvatskoj s nama koji smo bili vođe za mir, predvodnici mirovnih politika i inicijativa. Potreba da se i od ljudi poput mene rade neprijatelji, da nas se izjednačava s ljudima koji su osuđeni za ratne zločine, predstavlja veoma opasnu pojavu za hrvatsku društvo. To je pokazatelj da neki ljudi zapravo sve Srbe tretiraju kao neprijatelje Hrvatske – kaže Pupovac, koji krivicu za takve pojave ne adresira samo na određene pojedince ili političke opcije. – Rekao bih da je svatko pridonio sukladno svojoj društvenoj snazi, utjecaju i moći. Umjesto da razgovaramo o tome što u društvu ne treba biti dopušteno, što brane zakoni i Ustav, dospjeli smo u situaciju da se zakoni nerijetko ne poštuju, a mi se istodobno propitujemo i međusobno optužujemo tko je za to kriv – smatra najpoznatiji hrvatski Srbin. Predsjednik SDSS-a pojašnjava i zašto se srpska kulturna događanja odvijaju baš u ove dane.

– Tako je već dvadesetak godina, uvijek u listopadu ili početkom studenog, nikad kasnije od 15. studenog. Uvijek se pazi da to ne bude u dane komemoriranja i sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje – poručuje Pupovac, koji priznaje da nije očekivao da će se 2025. događati ovakve stvari.

"Dani srpske kulture" u Zagrebu su započeli izložbom posvećenom ostavštini rođenog Zagrepčanina Dejana Medakovića, a na otvorenju se okupilo 50-ak maskiranih muškaraca. Neki su odabir povjesničara umjetnosti, književnika i predsjednika SANU-a Dejana Medakovića za temu izložbe ocijenili kontroverznim, a za mišljenje o njemu, kao i incidentima, upitali smo i povjesničara Hrvoja Klasića. – Apsolutno osuđujem nasilje, fašizam i bilo kakav oblik agresije koji se dogodio u Splitu, a zatim i u Zagrebu, i u tom smislu nema opravdanja ničim, što god bio sadržaj tih događanja, a sadržaj nije bio toliko provokativan da bi izazvao nasilje – govori Hrvoje Klasić koji smatra da je Medaković bio kontroverzan. – Radi se o jednom vrhunskom intelektualcu i povjesničaru umjetnosti, koji je bio doista vrlo cijenjen u krugovima povijesti umjetnosti. Nažalost, bio je i jedan od ljudi koji su sudjelovali u pripremi Memoranduma SANU. Ja bih se usudio reći, temeljem svega što znam, da je uistinu bio srpski nacionalist i da je 90-ih godina podržavao Slobodana Miloševića – ističe Hrvoje Klasić koji je komentirao i Medakovićevu tvrdnju da se nikad "nije bavio politikom".

– On je često isticao i kako je odbijao Miloševićev poziv u politiku, ali je istovremeno bio na čelu Srpske akademije nauka i umjetnosti u njegovo vrijeme. I stoga ne mislim da se bavio politikom kao političar, ali je njegovo promišljanje političkih odnosa na ovom području, po meni, duboko kontroverzno. I rekao bih; pogrešno – napominje Hrvoje Klasić koji opet ponavlja da to nije povod nasilju, nego bi trebao biti povod raspravi. – Svoj stav trebaju izreći intelektualci, pa čak i političari. Ako je, a mislim da jest, Dejan Medaković bio srpski nacionalist, protiv jednog nacionalizma se sigurno ne može boriti hrvatskim nacionalizmom, a posebno ne ustaštvom – dodaje Klasić koji ipak smatra da razlog svim ovim reakcijama na Dane srpske kulture u Hrvatskoj nije sadržaj njihova obilježavanja.