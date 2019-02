Spegra: PVC ploče su samozapaljive tek na 400 °C

Tjednik Nacional jučer je objavio priču da se požar u Hidroelektrani Dubrovnik dogodio jer se zapalio strop u prostoriji u kojem su bili djelatnici HEP-a i da je na taj strop tijekom obnove postavljen neadekvatan, zapaljiv materijal, odnosno lako zapaljive PVC ploče od poliestera. Nacional se pri tome poziva na dva neovisna izvora upućena u istragu o okolnostima izbijanja požara u HE Dubrovnik 10. siječnja ove godine u kojem su živote izgubila trojica djelatnika HEP-a – Davor Pozniak, Mato Maškarić i Ivica Zvrko.

Građevinske radove u strojarnici i vodostanu na obnovi i sanaciji stropa, zidova i poda izvodila je tijekom 2017. godine splitska tvrtka Spegra. Nacional pri tome navodi da se, prema specifikaciji radova, moralo pristupiti promjeni dijela PVC konstrukcije stropa te da je u HE Dubrovnik ugrađen valoviti poliester tipa Guttagliss Opaque koji je, prema navodima tog tjednika, lako zapaljiv.

Odobrio nadzorni inženjer

No, u tvrtki Spegra kažu da su u strop strojarnice dubrovačke hidroelektrane ugradili PVC ploče koje su kvalitetnije od starih i da te ploče ne mogu biti uzrok požara.

– PVC ploče koje smo mi ugradili u strop strojarnice samozapaljive su na 400 Celzijevih stupnjeva, a požar je izbio u podrumu hidroelektrane – kaže Berislav Borovina, direktor Spegra Inženjeringa. On objašnjava da su PVC obloge u HE Dubrovnik postavljene još 60-ih godina prošlog stoljeća te da je prvotno bilo planirano da se zamijeni deset posto tih ploča. Nakon što su radnici Spegre, kaže Borovina, izašli na teren, utvrđeno je da je 40 posto PVC-a oštećeno i potrebno zamijeniti.

– Na inzistiranje investitora zamijenili smo sve PVC ploče. Za njihovu ugradnju imali smo, dakle, dopuštenje i HEP-a, ali i nadzornog inženjera – kaže Borovina, suprug Maje Borovine, direktorice tvrtke Spegra koja je i potpisala s HEP-om ugovor o radovima u HE Dubrovnik.

Spegra je posao obnove i sanacije stropa, zidova i poda strojarnice i vodostana HE Dubrovnik dobila na javnom nadmetanju. Procijenjena vrijednost radova bila je 1,7 milijuna kuna, a Spegrina ponuda izabrana je među ukupno dvije pristigle i bila je vrijedna 1,67 milijuna kuna.

Projekt sanacije i finalnog uređenja strojarnice i prostora vodostana HE Dubrovnik uključujući troškovnik radova izradila je pak dubrovačka tvrtka Apsida. U projektu sanacije, među ostalim, navodi se da je u dijelu strojarnice predviđen pregled cjelokupne i sanacija dijela obloge konstrukcije stropa te da se obloga sastoji od valovitih PVC ploča pričvršćenih, odnosno ovješenih o stijensku masu. Nakon pregleda i ocjene stanja, navodi se u projektu, pristupa se sanaciji oštećenih PVC ploča. Sanacija se pri tome morala obavljati tako da se oštećeni dijelovi stare konstrukcije pažljivo demontiraju i uklone, pazeći da ne dođe do odronjavanja stijenske mase. U tvrtki Apsida pri tome su jasno naveli da se moraju ugraditi nove ploče, dimenzija i karakteristika kao i postojeće.

Bez komentara u HEP-u

– Sanacija se obavlja uz pomoć postojeće kranske dizalice. Za sve ugrađene materijale dostaviti važeće izjave o svojstvima – navodi se u projektu sanacije stropa strojarnice i vodostana HE Dubrovnik.

U Ministarstvu rada i mirovinskog sustava jučer su nam na pitanje o nalazu inspektorata o radu u HE Dubrovnik ponovili ono što je ministar Marko Pavić kazao prije nekoliko dana u Dubrovniku. A to je da su inspekcijskim nadzorom utvrđeni određeni propusti vezani uz standard zaštite na radu i da institucije rade svoj posao. Iz Ministarstva su nam poručili da, stoga, nadalje ne mogu komentirati sadržaj inspekcijskog nalaza. Iz HEP-a nam do zaključenja ovog izdanja nije došao komentar na navode iz Nacionala o uzroku požara u HE Dubrovnik.

