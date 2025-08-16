U godini Gospodnjoj 2025., dakle mnogo vjekova nakon inkvizitorskih progona koje je činila srednjovjekovna Rimokatolička crkva, u Srbiji se pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, po ocjeni javnosti, odigravaju slični procesi. Nije na nama, u Hrvatskoj, da donosimo takve ocjene o dojmovima ljudi u Srbiji. Upravo zato ovaj tekst počinje rečenicom kojom je novinarka beogradskog Radara Dragana Nikoletić započela svoj članak o srpskim pravoslavnim teolozima Vukašinu Milićeviću i Blagoju Panteliću koji su se našli "na udaru tog talasa represija".
Dok se u hrvatskom javnom diskursu riječ inkvizicija pojavljuje samo kao metafora za različite postupke i nastupe onih koji bi rado propisivali što se u Hrvatskoj smije, a što ne smije govoriti i tko gdje smije ne samo govoriti nego čak i pjevati, u Srbiji je duh crkvene inkvizicije ovih dana na vrlo konkretan način oživljen u praksi.
SPC u Srbiji, za Vučićev račun, oživljava duh crkvene inkvizicije
Teolozi Vukašin Milićević i Blagoje Pantelić faktički su ekskomunicirani.
Komentara 9
Ja pročito dasu njih dvoica eskumirani
Ni naši nisu bolji u promoviranju Thopmsona i neustaštva. Politici nije mjesto u crkvi, ali na Balkanu to je uvijek slučaj.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ljudi moji da li je to moguće ?Članak ovog autora je dozvoljeno komentirati.Ali neću.