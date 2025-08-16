SPC u Srbiji, za Vučićev račun, oživljava duh crkvene inkvizicije

U godini Gospodnjoj 2025., dakle mnogo vjekova nakon inkvizitorskih progona koje je činila srednjovjekovna Rimokatolička crkva, u Srbiji se pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, po ocjeni javnosti, odigravaju slični procesi. Nije na nama, u Hrvatskoj, da donosimo takve ocjene o dojmovima ljudi u Srbiji. Upravo zato ovaj tekst počinje rečenicom kojom je novinarka beogradskog Radara Dragana Nikoletić započela svoj članak o srpskim pravoslavnim teolozima Vukašinu Milićeviću i Blagoju Panteliću koji su se našli "na udaru tog talasa represija".



Dok se u hrvatskom javnom diskursu riječ inkvizicija pojavljuje samo kao metafora za različite postupke i nastupe onih koji bi rado propisivali što se u Hrvatskoj smije, a što ne smije govoriti i tko gdje smije ne samo govoriti nego čak i pjevati, u Srbiji je duh crkvene inkvizicije ovih dana na vrlo konkretan način oživljen u praksi.