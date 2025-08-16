Naši Portali
VUKU I PANIČNE POTEZE

SPC u Srbiji, za Vučićev račun, oživljava duh crkvene inkvizicije

Autor
Branimir Pofuk
16.08.2025.
u 19:36

Teolozi Vukašin Milićević i Blagoje Pantelić faktički su ekskomunicirani.

U godini Gospodnjoj 2025., dakle mnogo vjekova nakon inkvizitorskih progona koje je činila srednjovjekovna Rimokatolička crkva, u Srbiji se pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, po ocjeni javnosti, odigravaju slični procesi. Nije na nama, u Hrvatskoj, da donosimo takve ocjene o dojmovima ljudi u Srbiji. Upravo zato ovaj tekst počinje rečenicom kojom je novinarka beogradskog Radara Dragana Nikoletić započela svoj članak o srpskim pravoslavnim teolozima Vukašinu Milićeviću i Blagoju Panteliću koji su se našli "na udaru tog talasa represija".

Dok se u hrvatskom javnom diskursu riječ inkvizicija pojavljuje samo kao metafora za različite postupke i nastupe onih koji bi rado propisivali što se u Hrvatskoj smije, a što ne smije govoriti i tko gdje smije ne samo govoriti nego čak i pjevati, u Srbiji je duh crkvene inkvizicije ovih dana na vrlo konkretan način oživljen u praksi.

Ključne riječi
Politička instrumentalizacija crkve Sloboda govora Crkveno-sudski postupak Srpska pravoslavna crkva

Komentara 9

prajdali100
19:44 16.08.2025.

Ljudi moji da li je to moguće ?Članak ovog autora je dozvoljeno komentirati.Ali neću.

KP
Karlovacko pivo
20:15 16.08.2025.

Ja pročito dasu njih dvoica eskumirani

Avatar krcedolac
krcedolac
20:42 16.08.2025.

Ni naši nisu bolji u promoviranju Thopmsona i neustaštva. Politici nije mjesto u crkvi, ali na Balkanu to je uvijek slučaj.

