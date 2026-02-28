Naši Portali
'ZAPAMTITE MOJE PREDVIĐANJE'

Trump 2013. godine: 'Obama će napasti Iran jer nema vještine'

Autori: Hina, Laura Puklin
28.02.2026.
u 10:49

"Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima", rekao je Trump

"Američka vojska započela je jutros veliku borbenu operaciju u Iranu", rekao je Donald Trump. SAD i Izrael su jutros u zajedničkoj akciji napali Teheran i druge iranske gradove. Američki predsjednik je u utorak u svom govoru o stanju nacije izjavio kako preferira diplomatsko rješenje krize s Iranom, ali je istodobno iznio argumente za pokretanje napada protiv Islamske Republike, prenosi Axios

Zanimljivo je kako se Trump prije 13 godina rugao tadašnjem predsjedniku Baracku Obami. Naime, Trump je tada s velikom samopuvjerenošću tvrdio da će Obama napasti Iran jer "nije sposoban ispregovarati dogovor" i "nema vještine". "Zapamtite da sam davno predvidio da će predsjednik Obama napasti Iran zbog svoje nesposobnosti da pravilno pregovara – nema vještine", napisao je Trump na tadašnjem Twitteru, danas X-u, 2013. godine.

Međutim, unatoč Trumpovom predviđanju Obama nikad nije napao Iran, dok je Trump danas, po drugi put, pokrenuo napad. Prvi put je bilo krajem prošle godine kada su Sjedinjene Države izvršile udare na iranska nuklearna postrojenja. "Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima", rekao je Trump danas u videu podijeljenom na društvenim mrežama.

Američki predsjednik kaže da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje. Prema njemu, Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete SAD-u i drugima. Trump je obećao da će "uništiti" iranske raketne kapacitete i "sravniti sa zemljom" njihovu raketnu industriju te uništiti njihovu mornaricu.

Ključne riječi
napad na Iran Donald Trump SAD Izrael Iran

Avatar Joja
Joja
10:56 28.02.2026.

Da je Trump predsjednik...do toga nebi doslo...

