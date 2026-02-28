Naši Portali
STANJE MU SE MOŽE PROMIJENITI

Objavljene najnovije informacije o stanju Ivice Dačića: 'Nezahvalno je davati prognoze'

Ivica Dačić u teškom zdravstvenom stanju
R.Z./ATAImages/PIXSELL
VL
Autor
Laura Puklin
28.02.2026.
u 12:15

Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević sinoć je izjavio kako je Dačić na respiratoru 48 sati i da isuviše rano za bilo kakve prognoze

"Zabrinut sam i vjerujem da će mu biti bolje", rekao je Aleksandar Vučić, prenosi srpski Telegraf. Srpski predsjednik iznio je nove detalje o zdravstvenom stanju ministra unutarnjih poslova Srbije Ivici Dačiću. Dodao je kako je Dačić intubiran i bez svijesti. "On je cijelo vrijeme intubiran i bez svijesti, ali je manje bilo potrebe jutros za aparatom. I dalje je na aparatu. Nešto su stvari bolje, ali tu sad tek dolaze razne komplikacije zbog pridruženih bolesti. Ostaje da se molimo Bogu i da vjerujemo da će se izboriti", izjavio je srpski predsjednik. Naglasio je kako se doktori trude. 

Doktorica Vesna Ćeriman Krstić pulmologinja u Bolničkom centru Srbije je rekla kako je "Ivica Dačić za sada stabilno". Ministar unutarnjih poslova Srbije zaprimljen je u srijedu u bolnicu zbog obostrane upale pluća. Doktorica je za TV Prva izjavila kako je nezahvalno davati prognoze, dokle god je Dačić na respiratoru. Na pitanje ima li poboljšanja u njegovom zdravstvenom stanju, navela je kako je o tome teško govoriti sve dok je pacijent na mehaničkoj ventilaciji, jer mu se stanje može svaki trenutak promijeniti. 

 "On je za sada stabilno i to je dobro", izjavila je Ćeriman Krstić. Prema njezinim riječima, prognoze se u ovakvim slučajevima mogu dati tek kada se pacijent odvoji od respiratora i počne samostalno disati.  Pomoćnik direktora Klinike za pulmologiju Spasoje Popević sinoć je izjavio kako je Dačić na respiratoru 48 sati i da isuviše rano za bilo kakve prognoze kada je riječ o "ovako ozbiljnom stanju".
Srbija Ivica Dačić

