'ČAS SLOBODE BLIZU'

Mossad pokrenuo poseban kanal za promjenu iranskog režima

Demonstration against Iran's government on the day of a new round of indirect U.S.-Iran talks, in Geneva
Foto: PIERRE ALBOUY/REUTERS
1/2
Autor
Denis Romac
28.02.2026.
u 10:57

Mossadove planove ovaj put komplicira činjenica da je u Iranu došlo do pada interneta

Izraelski Mossad pokrenuo je poseban kanal na Telegramu na perzijskom jeziku izravno pozivajući iranske građane na promjenu režima u Iranu. Mossad se izravno obratio „iranskoj braći i sestrama“ s porukom da „nisu sami“ i da će im pomoći da Iranu „vrate njegove slavne dane“. Izraelska obavještajna služba pozvala je Irance da putem kanala na Telegramu dijele fotografije i videozapise svoje „pravedne borbe“ protiv režima dok traju američko-izraelski zračni udari na Iran.

I američki predsjednik Donald Trump u svojoj jutrošnjoj video objavi poručuje Irancima da je „čas njihove slobode blizu“, pozivajući ih da preuzmu vlast nakon završetka vojnih operacija. Međutim, Mossadove planove ovaj put komplicira činjenica da je u Iranu došlo do pada interneta, što građanima otežava pristup društvenim mrežama poput Telegrama bez korištenja naprednih alata, koji su običnim Irancima najčešće nedostupni. 

Iran SAD Izrael Mossad napad na Iran

Avatar Joker009
Joker009
11:05 28.02.2026.

Izrael pokušava instalirati proIzraelskog lutka u Iranu :"D

