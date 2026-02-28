Mossad pokrenuo poseban kanal za promjenu iranskog režima

Izraelski Mossad pokrenuo je poseban kanal na Telegramu na perzijskom jeziku izravno pozivajući iranske građane na promjenu režima u Iranu. Mossad se izravno obratio „iranskoj braći i sestrama“ s porukom da „nisu sami“ i da će im pomoći da Iranu „vrate njegove slavne dane“. Izraelska obavještajna služba pozvala je Irance da putem kanala na Telegramu dijele fotografije i videozapise svoje „pravedne borbe“ protiv režima dok traju američko-izraelski zračni udari na Iran.

I američki predsjednik Donald Trump u svojoj jutrošnjoj video objavi poručuje Irancima da je „čas njihove slobode blizu“, pozivajući ih da preuzmu vlast nakon završetka vojnih operacija. Međutim, Mossadove planove ovaj put komplicira činjenica da je u Iranu došlo do pada interneta, što građanima otežava pristup društvenim mrežama poput Telegrama bez korištenja naprednih alata, koji su običnim Irancima najčešće nedostupni.