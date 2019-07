Strašna tragedija: Spasila suprugu život pa umrla zajedno s bratom

Zapaljene svijeće, izrazi sućuti i riječi utjehe na društvenim mrežama najbolje opisuju bol Širokobriježana i cijelog tog dijela Hercegovine nakon stravične tragedije u selu Cigići gdje su u nesreći u spremniku za vodu život izgubili Ivana Cigić (38) i njezin brat Antonio Zeljko (24), a Ivica (44). Ivanin muž, na sreću, u bolnici je i stabilno, i to zahvaljujući svojoj supruzi koja ga je herojskim činom podignula u polusjedeći položaj da se ne utopi.

Nezapamćena tragedija

Na žalost, njoj nije bilo spasa. Nakon što se pročulo da se dogodila nesreća u spremniku vode, odnosno bunaru kojega u Hercegovini zovu čatrnja, i da se troje ljudi bori za život, nastao je muk, a ubrzo je stigla informacija da su brat i sestra preminuli.

– Krasni, vrijedni ljudi. Da će se ovakvo što dogoditi, nismo mogli zamisliti. Ovakva se tragedija ne pamti. Tu je bila ta motorna pumpa koja je radila, stvorila vjerojatno ugljikov monoksid, a znamo da je to podmukli ubojica. Omamio ih je, srušio ih u to malo vode i dogodilo se to što se dogodilo. Tuga je neizmjerna – govori nam jedan od poznanika obitelji. Njih troje odlučili su očistiti spremnik.

Foto: GSS Široki Brijeg

– Ivana i Ivica sve su održavali onako kako i priliči, pa tako i staru čatrnju. Kamo sreće da se spremnici ispumpavaju kao nekad, sva ta tehnologija pomogne u puno stvari, a donese i ovakvu tragediju; četvero je djece ostalo bez majke, a obitelj i prijatelji bez jedne odlične osobe – kaže nam poznanik obitelji. Iako je bilo više tumačenja što se dogodilo, poznanici kažu da je Antonio prvi počeo ispumpavati vodu uz pomoć motorne pumpe. Antoniju je u takvom, zatvorenom prostoru, u kombinaciji s plinovima, postalo loše, što je Ivica primijetio. Odmah mu je došao pomoći, međutim, i on se u takvim uvjetima onesvijestio. Ivana ni trenutak nije dvojila da ode pomoći mužu i bratu. Muža Ivicu uspjela je podignuti iznad razine vode i postaviti ga posljednjim atomima snage u polusjedeći položaj. Žena je herojski postupila i spasila život mužu.

Pomoć pripadnika GSS-a

Na žalost, više nije imala snage, izgubila je svijest i potonula. Ubrzo je došla rodbina, priskočili su susjedi i prijatelji, koji su pozvali hitnu pomoć, policiju i GSS. GSS-ovci su ih izvukli iz bunara.

Iza Ivane ostalo je četvero djece: Filip, Nika, Mia i Lovro. Najmlađi Lovro na jesen će u školu, a najstariji Filip u 8. razred.