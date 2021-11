Šoltanka osjeća posljedice COVID-19 već 8 mjeseci: Stalno me guši, imam strašan kašalj i umor

Posljedice COVID-19 Šoltanka Dunja Buktenica osjeća i osam mjeseci nakon. Kako je ispričala za HRT, poslove koje bi inače napravila u sat vremena, sada ne može u cijelom danu.

- Stalno me guši, imam strašan kašalj i umor, bole me mišići, a i dalje mi se javljaju modrice po tijelu. Niti mi se manta, ništa. Samo padnem. I ne mogu se dočekati i onda razbijem ruku, glavu i to, ispričala je Dunja iz Maslinice.

Isprva su se njeni simptomi vodili kao bronhitis, no liječnici su zaključili kako se radi o postcovid sindromu.

- Sad su mi rekli kad prođe možda godinu dana da će bit bolje. Sad čekam još malo pa je godina dana, pa ćemo vidit, ispričala je Dunja koja je morala zatvoriti bolovanje koje je otvorila prije četiri mjeseca.

- Liječnica je vidjela da nisam dobro. Sad mi je dala antibiotike nove, uvela mi je opet inhalator. Nema nikakvih funkcija, od mene nema ništa, priča.

- Ja nisan vjerovala u koronu. Ja sam govorila da je to laž. A ne znam, valjda, neka dobiju, pa nek vide kakav je to put, zaključuje.

