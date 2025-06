Šokantno izvješće otkriva istinu o NLO-ima: Tajno mjesto izvanzemaljaca krije strogo čuvanu tajnu

Šokantno izvješće tvrdi da su zavjere o NLO -ima koje okružuju Područje 51 u Nevadi potaknute od strane Pentagona kako bi se prikrio tajni program naoružavanja. Prema izvješću Ministarstva obrane SAD-a (DOD) iz 2024. godine, vlada je tijekom Hladnog rata provodila namjernu kampanju dezinformiranja, čak je među stanovnicima dijelila lažne fotografije letećih tanjura. Osamdesetih godina prošlog stoljeća, pukovnik američkih zračnih snaga navodno je gostima obližnjeg bara dijelio lažne slike NLO-a, tvrdeći da su snimljene u tom području. To je izazvalo spekulacije da se u strogo tajnoj bazi nalazi i proučava izvanzemaljska tehnologija. U izvješću se tvrdi da je kampanja dezinformacija na lokalnoj razini bila pokušaj skrivanja vojnog testiranja, uključujući stealth borbene zrakoplove, izvijestio je Wall Street Journal. Područje 51, službeno osnovano 1955., ostalo je uglavnom ispod radara sve do 1989., kada se zviždač Robert Lazar pojavio na televiziji. Tvrdio je da je radio u skrivenom objektu u blizini Groom Lakea, poznatom kao 'S-4', gdje je rekonstruirao izvanzemaljske svemirske letjelice, dodatno učvršćujući mjesto Područja 51 u NLO-ima.

Izvješće je također otkrilo da su visokorangirani dužnosnici Zračnih snaga maltretirali nove zapovjednike informirajući ih o izmišljenom tajnom projektu pod nazivom 'Yankee Blue', koji je uključivao navodno proučavanje izvanzemaljskih letjelica . Nakon lažnog brifinga, regruti su upozoreni da će se suočiti sa zatvorom ili pogubljenjem ako ikada otkriju informacije.

Detalji koji potvrđuju da je Područje 51 služilo kao poligon za testiranje američkog najsuvremenijeg oružja prvi put su otkriveni u dokumentu CIA-e s kojeg je skinuta oznaka tajnosti 2013. godine. U izvješću se objašnjava da je tijekom Hladnog rata udaljena baza u Nevadi korištena za testiranje zrakoplova poput špijunskog aviona U-2 i izviđačkog mlažnjaka A-12 pod velom tajne. Unatoč tim činjenicama, Područje 51 se od tada razvilo u žarište teorija zavjere o izvanzemaljcima, s upornim glasinama o srušenim NLO-ima i izvanzemaljskim autopsijama skrivenim iza bodljikave žice, piše Daily Mail.

Nove tvrdnje o zataškavanju tajnog oružja dolaze iz izvješća Ureda za rješavanje anomalija u svim domenama (AARO), kongresne radne skupine unutar Ministarstva obrane stvorene za istraživanje upornih glasina o tajnim vladinim projektima koji uključuju izvanzemaljsku tehnologiju. Seana Kirkpatricka, prvog direktora AARO-a, vlada je 2022. godine imenovala kako bi istražila i objasnila bezbrojne teorije o NLO-ima koje kruže javnim i vojnim kanalima. On i njegov tim pregledali su izvješća o NLO-ima koja datiraju još iz 1945. godine, pronašavši nekoliko slučajeva u kojima su visokorangirani vojni dužnosnici obmanjivali javnost i vlastite kolege. Kirkpatrick je za Wall Street Journal rekao da se sastao s umirovljenim pripadnicima Zračnih snaga koji su bili informirani o 'Yankee Blueu'. Novi regruti dobili su fotografiju nečega što je izgledalo kao leteći tanjur, a opisano je kao vozilo za manevriranje protiv gravitacije.

Čak i desetljećima kasnije, vijest da je 'Yankee Blue' bio lažan šokirala je sada umirovljene vojnike. Tek je 2023. ured ministra obrane poslao dopis diljem vojske kojim se nalaže da se ta praksa odmah prekine. Kirkpatrick je to rekao tadašnjoj ravnateljici nacionalne obavještajne službe, Avril Haines, koja je također bila zapanjena. Navodno je inzistirala na tom pitanju, propitujući kako je maltretiranje moglo trajati, a da nije zaustavljeno. "Gospođo, znamo da se to događalo desetljećima. Govorimo o stotinama i stotinama ljudi. Ti su muškarci potpisali ugovore o tajnosti podataka. Mislili su da je to stvarno", rekao je tada.

Glasnogovornica Ministarstva obrane Sue Gough potvrdila je Wall Street Journalu da je AARO otkrio izmišljene materijale lažno predstavljene kao dio tajnih programa koji uključuju izvanzemaljce. Rekla je da su zakonodavci i obavještajni dužnosnici bili obaviješteni o nalazima.