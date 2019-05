ŠOKANTNA SNIMKA Žena vikala policajcu 'trudna sam', on je svejedno ustrijelio

Šokantna snimka objavljena je na društvenim mrežama, a na kojoj se vidi obračun jednog policajca i 45-godišnje žene.

Incident se dogodio sinoć u gradu Baytownu u američkoj saveznoj državi Texas, a u njemu je smrtno stradala žena.

Na snimci se vidi kako se žena i policajac obračunavaju, a ona se opire dok ju on pokušava uhititi. Policajcu viče da je pusti jer je trudna, a nakon toga se snimka zacrni i čuju se pucnjevi.

Naime, policajac je prema ženi ispalio nekoliko hitaca od čega je jedan bio smrtonosan.

Nakon što je snimka objavljena na internetu, oglasila se i lokalna policija, piše Daily Mail.

– Još je rano bilo što govoriti no istraga je zasad pokazala da je jedan naš iskusni policajac patrolirao naseljem na cesti Garth kada mu je prišla 45-godišnja žena koju je znao iz prijašnjih događaja i znao je da protiv nje imamo otvorene naloge za uhićenje. Policajac joj je pokušao staviti lisice no ona mu je uzela elektrošoker i upotrijebila ga na našem službeniku. On je zbog toga bio prisiljen upotrijebiti službeno oružje i ispalio je nekoliko hitaca od čega je najmanje jedan pogodio ženu – objasnio je šef policije Steve Dorris.

Iako u policiji opravdavaju njegov postupak, mnogi smatraju kako je reakcija policajca bila nepotrebna te da policajac treba biti kažnjen zbog onoga što je učinio.

