Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 148
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
RAT U UKRAJINI

Šokantna izjava Viktora Orbana: “Sada govorimo kao da je ovo neizvjesna situacija, ali nije: Rusija je pobijedila u ratu s Ukrajinom”

European Union leaders summit in Brussels
YVES HERMAN/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
12.08.2025.
u 20:26

“Jedino pitanje je kad će i pod kojim okolnostima Zapad, koji stoji iza Ukrajinaca, priznati da se to dogodilo te koje će sve biti posljedice”

Rusija je pobijedila u ratu s Ukrajinom, rekao je u utorak mađarski premijer Viktor Orban uoči susreta američkog i ruskog predsjednika u petak na Aljasci. Mađarski predsjednik vlade koji održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom usprkos ruskoj agresiji na Ukrajinu u ponedjeljak je bio jedini čelnik neke članice EU-a koji nije podržao zajedničku izjavu u kojoj se naglašava da Ukrajina mora imati pravo odlučivati o svojoj budućnosti. 

„Sada govorimo kao da je ovo neizvjesna ratna situacija, ali nije. Ukrajinci su izgubili rat. Rusija ga je dobila”, rekao je Orban u razgovoru za YouTube kanal 'Patriot'. „Jedino pitanje je kad će i pod kojim okolnostima Zapad, koji stoji iza Ukrajinaca, priznati da se to dogodilo te koje će sve biti posljedice”. Mađarska, zemlja koja prima većinu energenata iz Rusije, odbila je pomoći Ukrajini naoružanjem, a Orban se snažno protivi i ukrajinskom putu prema EU-u. 

Mađarski premijer tvrdi da je Europska unija propustila priliku pregovarati s Putinom u vrijeme mandata prošlog, demokratskog američkog predsjednika Joea Bidena, pa joj sada prijeti da joj drugi kroje budućnost.  „Ako niste za pregovaračkim stolom, vi ste na jelovniku”, rekao je Orban i dodao da se Budimpešta usprotivila zajedničkoj izjavi jer Europa u njoj djeluje „smiješno i jadno”. „Kad dvojica čelnika sjednu na pregovore, Amerikanci i Rusi... a vi tamo niste pozvani, onda ne žurite na telefon, ne trčite okolo, ne vičete izvana.“

Ključne riječi
EU Ukrajina Rusija Orban

Komentara 4

Pogledaj Sve
A5
a51
20:34 12.08.2025.

da nije utorak rekao bi u sridu...

Avatar Pravi Hrvat na kvadrat
Pravi Hrvat na kvadrat
20:32 12.08.2025.

Viktor Orban neda ni milimetra svojih šokantnih izjava i vlasništva u balkanskoj kompaniji Ini jer je svoj na svome i ima Mađarsku.

MR
Mrki
20:35 12.08.2025.

Europska unija nije država nema ni svoju vojsku to je financijska unija koja se također sviđa i Mađarskoj koja je dosta koristila fondove kada bi Europska unija bila država Rusi nebi ni napali Ukrajinu jer bi ih bilo strah da to učine .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još