Šokantna izjava Viktora Orbana: “Sada govorimo kao da je ovo neizvjesna situacija, ali nije: Rusija je pobijedila u ratu s Ukrajinom”

Rusija je pobijedila u ratu s Ukrajinom, rekao je u utorak mađarski premijer Viktor Orban uoči susreta američkog i ruskog predsjednika u petak na Aljasci. Mađarski predsjednik vlade koji održava bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom usprkos ruskoj agresiji na Ukrajinu u ponedjeljak je bio jedini čelnik neke članice EU-a koji nije podržao zajedničku izjavu u kojoj se naglašava da Ukrajina mora imati pravo odlučivati o svojoj budućnosti.

„Sada govorimo kao da je ovo neizvjesna ratna situacija, ali nije. Ukrajinci su izgubili rat. Rusija ga je dobila”, rekao je Orban u razgovoru za YouTube kanal 'Patriot'. „Jedino pitanje je kad će i pod kojim okolnostima Zapad, koji stoji iza Ukrajinaca, priznati da se to dogodilo te koje će sve biti posljedice”. Mađarska, zemlja koja prima većinu energenata iz Rusije, odbila je pomoći Ukrajini naoružanjem, a Orban se snažno protivi i ukrajinskom putu prema EU-u.

Mađarski premijer tvrdi da je Europska unija propustila priliku pregovarati s Putinom u vrijeme mandata prošlog, demokratskog američkog predsjednika Joea Bidena, pa joj sada prijeti da joj drugi kroje budućnost. „Ako niste za pregovaračkim stolom, vi ste na jelovniku”, rekao je Orban i dodao da se Budimpešta usprotivila zajedničkoj izjavi jer Europa u njoj djeluje „smiješno i jadno”. „Kad dvojica čelnika sjednu na pregovore, Amerikanci i Rusi... a vi tamo niste pozvani, onda ne žurite na telefon, ne trčite okolo, ne vičete izvana.“