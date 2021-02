'Soj iz Kenta proširit će se cijelim svijetom, zabrinjavajuće je što ponovno mutira'

Soj koronavirusa otkriven u britanskom okrugu Kentu stvara zabrinutost jer bi novim mutacijama mogao zaobići zaštitu pruženu cijepljenjem, rekla je čelnica britanskog programa za genetski nadzor. Sharon Peacock je rekla i kako će se taj soj vjerojatno proširiti svijetom. Pandemija koronavirusa dosad je ubila 2,35 milijuna ljudi i preokrenula živote za milijarde, a novi sojevi potiču strah da će biti nužno izmijeniti dosad razvijena cjepiva te da će biti potrebne dodatne doze.

Peacock, čelnica britanskog Konzorcija za genomiku (COG-UK), rekla je kako su cjepiva zasad djelotvorna protiv britanskog soja, no da bi ih mutacije mogle potkopati.

"Zabrinjavajuće je što soj 1.1.7 koji tjednima i mjesecima kruži počinje ponovno mutirati, a nove mutacije bi mogle utjecati na način na koji pristupamo virusu u pogledu imuniteta i djelotvornosti cjepiva“, kazala je za BBC.

"Zabrinjava i što 1.1.7, zarazniji soj koji je dominantan u državi, sada mutira prema novom soju koji bi mogao zaprijetiti cijepljenju“.

Nova mutacija E484K na proteinskom šiljku identificirana je u Bristolu, a zasad je otkriven 21 slučaj. Znanstvenike trenutno brinu tri raširena soja: onaj južnoafrički, poznat kao 20I/501Y.V2 ili B.1.351, takozvani britanski soj 20I/501Y.V1 ili B.1.1.7, te onaj brazilski, poznat kao P.1.

Video: Što sve znamo o britanskom novom soju koronavirusa koji je zabilježen i u Hrvatskoj

Britanski soj, zarazniji ali ne nužno i smrtonosniji, najvjerojatnije će se proširiti svijetom, rekla je Peacock čija država, pod općom karantenom, od siječnja bilježi značajan pad broja zaraženih. "Jednom kad svladamo virus ili on mutira do razine gdje ne razvija bolest, možemo se prestati brinuti o njemu. No mislim da ćemo to raditi godinama. Smatram da ćemo se time baviti još deset godina“, dodala je. Cjepivo Pfizera i BioNTecha te ono od AstraZenece štite od britanskog soja, piše Reuters.