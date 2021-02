Virologinja Ambriović Ristov: Vrlo brzo će se reflektirati britanski soj na brojeve

Andreja Ambriović Ristov, predstojnica Zavoda za molekularnu biologiju Instituta Ruđer Bošković i članica Znanstvenog savjeta otkrila je kako se na današnjoj sjednici Znanstvenog savjeta zaključilo kako se ne ide u jače mjere.

- Ove mjere primjerene jer su dale rezultate i možda će biti nekakvih malih korekcija mjera, ali u principu idemo dalje kao što smo i dosada, jedina razlika je možda što smo otvorili škole. Iskreno, ja sam protiv otvaranja škola jer je englesko iskustvo pokazalo da su škole pogotovo sada nakon što nam je ušao britanski soj, izvor zaraze. Međutim, kako smo samo to promijenili, ako dođe do ponovnog porasta broja oboljelih znat ćemo barem da je to direktno posljedica otvaranja škola - navela je Ambriović Ristov gostujući u RTL Direktu.

Komentirala je i najavljano popuštanje mjera koje će sutra biti predstavljene na sjednici Vlade. Uvjerena je kako će biti određenih korekcija trenutnih mjera s ciljem ispravka nelogičnosti.

- Tipa kave za van, ali mislim da mjere i dalje trebaju ići u tom smjeru da se spriječi okupljanje većeg broja ljudi - istaknula je ugledna znanstvenica.

Osvrnula se i na usporedbu njemačke virologinje koja je britanski soj nazvala 'koronom s raketnim pogonom'.

- Ovaj soj je zarazniji i već smo imali početkom prošle godine jedan takav slučaj kad se pojavila zapravo nova varijanta koja onda vrlo brzo istisne ovu staru varijantu i postane dominantna. To se događa upravo s ovom britanskom varijantom, ona će vrlo brzo u nekakvih mjesec dana vrlo vjerojatno istisnuti staru varijantu i s obzirom da je zaraznija onda će porast broja inficiranih biti nešto strmiji nego što smo imali prije - kazala je.

