Socijalni partneri, uz primjedbe, podržali široko uvođenje covid potvrda

Socijalni partneri podržali su u ponedjeljak na sjednici Gospodarsko socijalnog vijeća (GSV) uvođenje obveznih covid potvrda, ali uz primjedbe da ih se uvodi parcijalno i da to pitanje treba biti riješeno na cjeloviti način, rekao je novinarima predsjedavajući GSV-a Vilim Ribić.

Ribić koji je i predsjednik Matice hrvatskih sindikata rekao je novinarima nakon trosatne sjednice da su mnogi otvorili pitanje obaveznog cijepljenja jer je trenutna situacija u kojoj 50 ljudi dnevno umire neizdrživa, a mnogi, primijetio je razmišljaju na razne načine.

Sindikalnu stranu, dodao je, posebno je zanimalo tko ne može dobiti otkaz u slučaju da nema covid potvrdu, a to je, po njegovim riječima, onaj tko ima zdravstvenu dokumentaciju, dok će o svim graničnim situacijama odlučivati ravnatelji ili čelnici.

Kad je riječ o reformi zdravstvenog sustava, čije je ideje socijalnim parterima predstavio ministar zdravstva Vili Beroš, Ribić je rekao da su se u mnogim aspektima složili i nitko nije problematizirao određene principe i sadržaje o kojima je govorio ministar.

"Integracija socijale i zdravstva je nešto što bi trebalo u budućnosti nastupiti, oko javne nabave, specijalizacije bolnica i centralizacije nije bilo spornih pitanja, a ono što je ostalo za raspravu je razlika oko trenutaka kada bi s reformom trebalo krenuti", kazao je Ribić. Jedni su po njegovim riječima govorili da je u krizi najbolje provoditi reforme, a s druge strane bilo je i argumenata da to nije moguće napraviti u kriznim okolnostima.

Prilično suglasje postignuto je oko toga, dodao je, da je potrebno razdvojiti dvostruke prakse u kojima ljudi rade u javnom sektoru, čelnici su odjela i bolnica, a imaju svoje privatne ustanove.

"Većina sudionika sastanka smatra to krajnje ozbiljnim problemom i s aspekta nelojalne konkurencije, a osobito s aspekta prava pacijenata", dodao je.

Beroš: Svi socijalni partneri podupiru široko uvođenje covid potvrda

Ministar zdravstva Beroš rekao je da svi socijalni partneri podupiru široko uvođenje covid potvrda, a uz određene kritike svi su suglasni da je potrebna i reforma. "Uz određene konstruktivne kritike i različita viđenja socijalnih partnera mogu reći da smo svi skupa suglasni da su reforme potrebne i odredili smo pravac kretanja", rekao je ministar.

Kazao je također da je većina socijalnih partnera i poslodavaca pozdravila uvođenje covid potvrda s određenim pitanjima koja se odnose na opseg, vrijeme uvođenja i neke druge elemente, ali i nepoznanice koja su možda neosnovano bile prisutne u javnom prostoru.

Upitan kad će krenuti reforma kazao je da reforma nije nešto što se pokreće u jednom danu već je to dinamički proces za koji trebaju vrijeme i okolnosti. Smatra da krizu treba iskoristiti za početak reformi, te upozorio da je od 1981. kada je zadnjih put suštinski mijenjan zakon izgubljeno 40 godina.

"Ova Vlada i ja odlučni smo pokrenuti reformu. Ako me pitate kada i što - to je proces, to nije jedan akt. Jedan od koraka će se zbiti ovaj ili sljedeći tjedan, a to je potpisivanje odluke o objedinjenoj javnoj nabavi", najavio je ministar.

Vezano za covid potvrde koje se nakon zdravstva i socijalnog sustava, od 15. studenog šire i na javne i državne ustanove, Beroš je rekao da o potrebi uvođenja covid potvrda govori još od prije ljeta, ali se nisu stekli preduvjeti za njihovo uvođenje.

Na sastanku je bilo pitanja, napomenuo je, zašto se potvrde uvode parcijalno, a odgovorio im je da su u datom trenutku procijenili da su zdravstvo i socijala prioritet jer se ne mogu uspoređivati bolnice gdje se ljudi moraju liječiti i kafići gdje odlazak nije obavezan.

Upitan zašto se s uvođenjem potvrda nije krenulo prije 15. studenoga odgovorio je da žele svima, uključujući i djelatnike, dati dovoljno vremena da se organiziraju i promisle o odgovornosti, da se eventualno cijepe i da sagledaju gdje će se testirati.

U slučaju pogoršanja epidemiološke situacije širit će se upotreba covid potvrda

Ministar je naglasio da su na sastanku jasno rekli da će u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije proširiti upotrebu covid potvrda, što će se znati do 15. studenoga, a dotad je, kaže, na svima nama da razmišljamo o aktualnom trenutku.

"Ne moraju svi poslodavci u istom trenutku krenuti u upotrebu potvrda. Odredit ćemo prioritete, jedno je proizvodnja koja mora ići, neobavezno druženje u slobodno vrijeme je nešto drugo, a zbog pokazivanja obrasca ponašanja i naše odgovornosti prvo smo krenuli s uvođenjem potvrda u državnim i javnim institucijama", naglasio je ministar.

Ustvrdio je da su povećavali stupanj sigurnosti u društvu onim tempom kojim je usmjeravala epidemija i tako će nastojati ubuduće.

Vezano za financiranje testiranja rekao je da još ne razmišljaju o tome. "Sve nas to košta, ali u jednom solidnom socijalnom dijalogu omogućavamo ljudima da nemaju dodatne troškove, pogotovo oni koji se iz objektivnih razloga ne mogu cijepiti", rekao je Beroš.

Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Mihael Furjan rekao je da HUP snažno podupire reformu hrvatskog zdravstva kako bi zdravstveni sustav bio dugoročno održiv i učinkovitiji.

Furjan je kazao također da privatni poslodavci podržavaju uvođenje covid potvrda u javni sektor, a za širu primjenu smatra da je potrebno postići višu procijepljenost jer bi se u slučaju talijanskog ili slovenskog modela dnevno trebalo testirati 200 tisuća zaposlenih, za što danas nema kapaciteta.

Naglasio je i da su poslodavci za otvorene objekte uz covid potvrde ako im se nameće dilema - da li zatvoriti objekte i teretane.