Neron u Zagrebu pali ruine na super lokacijama, a tu je i medijski Neron

21.11.2025. u 13:00

Masovni ubojice priželjkuju slavu i publicitet, a mediji im u tome idu naruku jer objavljuju njihova imena, fotografije, biografije i manifeste

Neron je već posjećivao Zagreb. Svojedobno je zapalio savsko kupalište, pa Paromlin, a sada i Vjesnikov neboder, sve ruine na atraktivnim parcelama. Neron po Hrvatskoj pali odlagališta otpada na otvorenom, a nedavno je gorjelo skladište guma u središtu Svete Nedelje, naprednom high tech središtu. Hara parkiralištima sa skupim automobilima. Neron pali šume uz obalu kako bi poslije na zgarištu sagradio apartmane, i to ne samo kod nas nego i u drugim sredozemnim zemljama. Još je opasniji medijski Neron, koji ne piše tipkovnicom, nego kanistrom, i potpaljuje političke strasti slijeva i zdesna, svirajući na svojoj stranačkoj liri dok nas sve guši gusti ideološki dim, a poslije u požarištu nalazimo kosture iz Drugog svjetskog rata. Bijes je zahvatio i mlade pa nema dana da se negdje ne organizira ili improvizira tučnjava, uz opširno i detaljno izvješćivanje.

