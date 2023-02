Na Plitvičkim jezerima snimljen ris: Jedan je od najrjeđih stanovnika parka

U Nacionalnom parku Plitvička jezera snimljena je fotografija risa. Na svome Twitter profilu iz Nacionalnog parka objavili su fotografiju dodajući kako je ova životinja jedan od najrjeđe viđenih stanovnika parka. Dodaju i da su ponosni što mogu posjetiteljima pružiti ovo jedinstveno i posebno iskustvo te korištenjem tehnologije pomoći u zaštiti prirode i divljih životinja.

We were thrilled to capture footage of a lynx, one of the park's rarest inhabitants. We are proud to be able to offer this unique and special experience to our visitors,and to use the technology to protect the wildlife in our Park.#PlitviceLakes #NationalPark #unescoworldheritage pic.twitter.com/O4Sql1Hrjn