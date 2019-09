Snimatelju prisjeo prilog o ovcama: Završio je na podu previjajući se u bolovima

Snimatelj BBC-a nije se najbolje proveo tijekom snimanja priloga o kamerunskim ovcama.

Riječ je o jednoj od najrjeđih pasmina ovaca na svijetu, a prilog o njima sniman je za BBC-jevu seriju Animal Park.

Čuvarica je novinarki taman objašnjavala kako su kamerunske ovce previše samouvjerene kada se jedna približila jednom od snimatelja koji je u tom trenutku bio na koljenima i snimao je.

Ovca je glavom krenula prema njegovom međunožju, a on je odmah stavio ruku. No, misleći da mu neće ništa, sklonio ju je, ali se gadno prevario. Ovca ga je glavom udarila u međunožje, a snimatelj je pao na tlo previjajući se u bolovima.

Čuvarica i novinarka nisu se mogle suzdržati od smijeha.

– Cecil, nemoj to raditi. Jako mi je žao – govorila je čuvarica snimatelju, no to mu sigurno u tom trenutku ništa nije značilo.