ZIMSKE EKIPE SPREMNE

Sprema se snježni kaos, HAC i Civilna zaštita izdali upozorenja: 'Ne donosite nepromišljene odluke...'

SNIJEG
Pixsell/DHMZ
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
21.11.2025.
u 13:21

Sve su zimske ekipe na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti kao i prognoza za mikrolokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta, poručuju iz HAC-a

Snijeg je već zabijelilo dijelove Hrvatske, a očekuje ga se još i više u idućim danima. Za subotu su izdana upozorenja za cijelu zemlju. Bit će oblačno, vjetrovito i razmjerno hladno. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a u gorju debljeg. Puhat će umjeren, na udare jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, na jugu jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka između -3 i 2, na sjevernom Jadranu od 4 do 8, a u Dalmaciji od 8 do 13 °C.

FOTO Kao iz bajke: Pogledajte ovu snježnu idilu na Žumberku
SNIJEG
1/20

HAC je izdao upozorenje. "Prema prognozi DHMZ-a, tijekom vikenda očekuju se susnježica i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorskoj Hrvatskoj, stoga apeliramo na dodatan oprez u prometu. Sve zimske ekipe HAC-a su na terenu, prate se temperature i uvjeti na cesti, kao i prognoza za mikrolokacije te se prema potrebi tretiraju sve asfaltne površine kako ne bi došlo do zaleđivanja asfalta. Međutim, vaša sigurnost u vašim je rukama. Ne donosite nepromišljene odluke. Primjerice, ako je na Ziru sunčano, a dionica od Svetog Roka je zatvorena – postoji valjani razlog zašto je tako. Moguća je ili orkanska bura ili snježni zapusi... Nepoštovanjem ograničenja dovodite u opasnost sebe i druge koji u neprohodnim uvjetima kreću u spašavanje (radnici HAC-a, HGSS, policija i hitni medicinski timovi) i izlažu svoje živote kako bi spasili vas. Ne krećite na put bez adekvatne zimske opreme! Dok traju snježne padaline, brzinu vožnje potrebno je prilagoditi trenutačnim uvjetima i ograničenjima na autocesti. Ne zaustavljajte vozilo na zaustavnom traku i u tunelima zbog postavljanja lanaca, stanite na odmorištu. Oprez zbog moguće poledice na vijaduktima i pri izlasku iz tunela. Ne pretječite ralicu. Molimo sve korisnike da prije putovanja provjere stanje na cestama na mrežnoj stranici www.hac.hr ili www.hak.hr. U slučaju izvanrednih situacija u prometu sve obavijesti šalju se putem prometnog servisa HAK-a, stoga je važno uključiti radioprijamnik  u sustav informiranja o stanju u prometu (RDS). Sve dodatne informacije mogu se dobiti na besplatnom info telefonu 0800 0422", poručili su iz HAC-a.

Oglasila se i Civilna zaštita. "U gradovima i općinama održani su brojni pripremni sastanci kako bi sve uključene službe učinkovito i usklađeno reagirale na izvanredne situacije prouzročene nepovoljnim vremenskim uvjetima", kažu u objavi. 

Zbog zimskih uvjeta već su danas na cestama posebni uvjeti. Zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisane zimske opreme na cestama u Gorskom kotaru i Lici, a više o tome možete čitati OVDJE.

Snijeg će padati danima?! Bit će ga i na moru, pogledajte što nam se sprema
snijeg vremenska prognoza vrijeme

ST
Starčević
14:19 21.11.2025.

zagreb nije zabrinut..... kod njih je kaos od kad je senf s parezom na čelu grada

Avatar octopuss
octopuss
14:03 21.11.2025.

Krajem studenog snijeg? Kaj je vama? Kako ću sada na selo u kolinje na Dan Republike?

