Snijeg otežao vožnju autocestama. Na putu za Rijeku jedan vozač zaglavio

Neki vozači u Hrvatskoj nisu poslušali upozorenja HAK-a i meteorologa te su se na autoceste uputili bez adekvatne zimske opreme. U Dalmaciji je zbog snijega i olujnog vjetra otežan promet — snježni pokrivač i poledica posebno su kritični. Neodgovorni vozači s ljetnim gumama znatno usporavaju promet i uzrokuju zastoje. Zbog zimskih uvjeta za kamione s prikolicama zatvoreni su brojni pravci između unutrašnjosti i Dalmacije. Na brzoj cesti Klis–Solin te na dionici Dugopolje–Klis dogodili su se zastoji jer pojedina vozila nisu bila opremljena zimskim gumama.

Kako piše Jutarnji list , na autocesti A6 prema Rijeci, na vijaduktu Hreljin, uočeno je još jedno vozilo koje je stalo na snježnoj prometnici. U 11:30 h kamere HAC-a snimile su automobil u zastoju te nekoliko ljudi koji mu prilaze u pomoć. Ne zna se jesu li ga morali gurati ili se vozač sam uspio pokrenuti, ali sat i pol kasnije promet je na tom dijelu ponovno tekao normalno.

Za istu je autocestu izdano više upozorenja – između Delnica i Kikovice u oba smjera dopušten je promet samo osobnim vozilima zbog olujnog vjetra, dok je na potezu Bosiljevo II – Kikovica na snazi upozorenje na zimske uvjete. Vozači se pozivaju na oprez i pridržavanje prometnih znakova. Snijeg i dalje zahvaća velik dio zemlje, a DHMZ najavljuje snježne i oblačne uvjete tijekom cijelog dana. Za riječko područje te Kvarner i Kvarnerić izdano je crveno upozorenje zbog jake do orkanske bure, čiji bi udari mogli doseći i do 45–90 čvorova. U gospićkoj regiji vrijedi narančasto upozorenje zbog snijega i poledice, dok je u ostatku zemlje na snazi žuti meteoalarm.

