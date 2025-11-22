Snijeg otežao vožnju autocestama. Na putu za Rijeku jedan vozač zaglavio

Neki vozači u Hrvatskoj nisu poslušali upozorenja HAK-a i meteorologa te su se na autoceste uputili bez adekvatne zimske opreme. U Dalmaciji je zbog snijega i olujnog vjetra otežan promet — snježni pokrivač i poledica posebno su kritični. Neodgovorni vozači s ljetnim gumama znatno usporavaju promet i uzrokuju zastoje. Zbog zimskih uvjeta za kamione s prikolicama zatvoreni su brojni pravci između unutrašnjosti i Dalmacije. Na brzoj cesti Klis–Solin te na dionici Dugopolje–Klis dogodili su se zastoji jer pojedina vozila nisu bila opremljena zimskim gumama.
Kako piše Jutarnji list, na autocesti A6 prema Rijeci, na vijaduktu Hreljin, uočeno je još jedno vozilo koje je stalo na snježnoj prometnici. U 11:30 h kamere HAC-a snimile su automobil u zastoju te nekoliko ljudi koji mu prilaze u pomoć. Ne zna se jesu li ga morali gurati ili se vozač sam uspio pokrenuti, ali sat i pol kasnije promet je na tom dijelu ponovno tekao normalno.
Za istu je autocestu izdano više upozorenja – između Delnica i Kikovice u oba smjera dopušten je promet samo osobnim vozilima zbog olujnog vjetra, dok je na potezu Bosiljevo II – Kikovica na snazi upozorenje na zimske uvjete. Vozači se pozivaju na oprez i pridržavanje prometnih znakova. Snijeg i dalje zahvaća velik dio zemlje, a DHMZ najavljuje snježne i oblačne uvjete tijekom cijelog dana. Za riječko područje te Kvarner i Kvarnerić izdano je crveno upozorenje zbog jake do orkanske bure, čiji bi udari mogli doseći i do 45–90 čvorova. U gospićkoj regiji vrijedi narančasto upozorenje zbog snijega i poledice, dok je u ostatku zemlje na snazi žuti meteoalarm.
Snijeg zameo Hrvatsku: Zimski uvjeti na autocesti A1 kod čvora Otočac