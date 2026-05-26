SIMON PEGG U VARAŽDINU

Poznati britanski glumac kušao autohtona jela i 'Srce vatreno' u Dalićevom restoranu

Premiere of "Mission: Impossible – The Final Reckoning", in London
26.05.2026.
u 17:34

Na ovogodišnje rekordno izdanje festivala u Varaždinu stiglo je čak 928 filmova, a doputovali su autori, glumci, skladatelji, producenti i redatelji iz više od 30 zemalja

Britanski glumac, komičar i scenarist Simon Pegg, mnogima poznat kao Benji Dunn iz šest filmova iz serijala "Nemoguća misija", u kojima je glumio s Tomom Cruiseom, boravio je u Varaždinu koji je bio domaćin 14. International Sound & Film Music Festivala (ISFMS).

U tri je navrata Pegg posjetio i restoran The Family hrvatskog izbornika Zlatka Dalića, gdje je kušao autohtona jela i pizzu "Srce vatreno". - U ugodnoj, opuštenoj atmosferi predstavili smo mu autohtona, tradicionalna jela i proizvode našega kraja poput kuhanih štrukli sa sirom, patke s mlincima, trnovečke makovnjače... – nabraja voditelj restorana Damir Crleni. Poznati gost imao je priliku upoznati se i s varaždinskim zeljem, varaždinskim klipićem, varaždinskim bučinim uljem i drugim delicijama koje su zaštićene kao izvorne.

Pegg je u Velikoj Britaniji postao poznat kao suautor humoristične serije "Spaced", glumio je, uz ostalo, popularne sporedne likove u filmovima "Zvjezdane staze", "Ratovi zvijezda" i "Nemoguća misija", a i posudio je glas Bucku u filmovima iz serijala "Ledeno doba". Na ovogodišnje rekordno izdanje festivala u Varaždinu stiglo je čak 928 filmova, a doputovali su autori, glumci, skladatelji, producenti i redatelji iz više od 30 zemalja. Među njima je bilo i sedam umjetnika nominiranih ili nagrađenih Oscarom. Simonu Peggu uručena je počasna nagrada.
Komentara 1

protuudar
18:44 26.05.2026.

Bravo varaždinci! Navek ste dobro prezentirali hrvatsku, svaka čast!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

