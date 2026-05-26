Miro Bulj je Borisa Vujčića nazvao veleizdajnikom kojeg treba uhititi i zatvoriti u Remetincu, a Piletić ga je hvalio da nam služi na čast

Mada je u sabornici bilo jedva 15-ak zastupnika, današnji dan u Saboru obilježila je burna rasprava oporbe i vladajućih o odluci saborskog Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove kojom se razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) Borisa Vujčića na njegov zahtjev jer on od 1. lipnja postaje potpredsjednik Europske središnje banke. Već je od prve sekunde sjednice, pri iznošenju stavova klubova, krenulo žestoko jer se prvi za riječ javio Mostov Miro Bulj.

– Borisa Vujčića je izmislio Zoran Milanović, a onda ga je kao posinka posvojio Andrej Plenković koji je ne tako davno kao krivce za to što Hrvatska ima najvišu inflaciju u EU i što su nas cijene podivljale optuživao upravo HNB i Vujčića, da bi sad tog istog Vujčića nagrađivao i poslao na novu, visoku europsku funkciju. Vujčić je trebao biti uhićen i trebao je biti u Remetincu jer je 15 tona zlata iz trezora HNB-a, što je cijeli šleper zlata, prodao kada je cijena zlata bila najniža, pa sad Hrvatska nema ni grama zlata. Vujčić je veleizdajnik jer je prodao hrvatsko zlato, dopustio da ostanemo bez naše nacionalne valute, kune, i uveo euro, te je kriv i za to što Hrvatska ima najvišu inflaciju u EU. Vujčić i ova Vlada vode veleizdajničku politiku – grmio je Bulj, na čije je riječi reagirao šef Sabora Gordan Jandroković kazavši mu da ga može biti sram jer je upravo polovicu građana Hrvatske, koji su po treći put na izborima dali svoj glas vladajućoj koaliciji, optužio za veleizdaju.

– Vi ste sluga i potrčko. Cijelu ste karijeru izgradili na tome – nije mu Bulj ostao dužan, a nije se Bulj ni dalje stišavao jer je još dvaput u dvosatnoj raspravi ponavljao svoje teze u kojima je Vujčića, HNB, Plenkovića i Vladu uporno optuživao za tešku i sramotnu veleizdaju, kao i za to da strane banke i strani trgovački lanci iz Hrvatske svake godine izvlače i "muzu" ogromne dobiti, dok u od tog novca ništa ne ostaje u Hrvatskoj. – Vujčiću treba biti suđeno za ovakvu veleizdaju nacionalnih interesa. On je zaslužio zatvor zbog svega što je napravio našoj zemlji – neumorno je ponavljao Bulj.

– Mi smo jedna od tri zemlje EU gdje guvernera bira parlament, a način na koji se guverner ponaša prema ovoj instituciji koja ga bira jako je loš jer on u Sabor nijednom nije došao, čak ni onda kada smo raspravljali o inflaciji. To je ogroman propust te osobe. Pojavljivao se guverner svugdje, na raznim skupovima i mjestima, a kada je trebao doći ovdje i s nama raspraviti zašto je tolika inflacija i što učiniti, to nikada nije učinio. Vezano uz inflaciju njegova je prva izjava i poruka građanima bila: "Kupujte tamo gdje je jeftinije". Nije mi jasno otkuda vadi takve izjave. Neka dođe ovdje k nama u Sabor pa neka nam to kaže. A onda mu je zadnja izjava bila da je Vlada kriva za inflaciju, a sad mu od vladajućih stižu hvalospjevi. Kakva je rješenja za borbu s inflacijom nama dao HNB? Guvernera nikada niste niti vidjeli niti čuli da je došao u Sabor i bilo što rekao – kazao je SDP-ov Boris Lalovac poručujući usto vladajućima da u svojim rukama imaju silu i sve instrumente da, ne otkrivajući ništa novo već samo čineći ono što mudro čine i druge zemlje, isprave pogreške i natjeraju odgovorne institucije da suzbiju inflaciju.

S Lalovcem se složio i IDS-ov Dalibor Paus kazavši da bi bilo dobro da je Vujčić bio u Saboru i onda kada ga se imenovalo za guvernera kao i sada kada ga se razrješava. Dodao je još kako problema nije bilo samo između Vujčića i Sabora već ih je očito bilo i između Vujčića i Vlade inače ne bismo imali ovako visoku inflaciju. – Odgovornost za inflaciju prebacivala se iz Vlade na HNB pa iz HNB-a na samu Vladu. To govori da ta međusobna komunikacija nije bila onakva kakva je trebala biti – istaknuo je Paus.

Obranu Vujčića u ime vladajućih predvodio je HDZ-ov Marin Piletić. – Uz potpredsjednika Europske investicijske banke Marka Primorca, Hrvatska sad s Borisom Vujčićem dobiva još jednog čovjeka u međunarodnoj instituciji koja zajedno s HNB-om vodi monetarnu politiku EU. Dobiti te dvije ključne čelne pozicije u ovako kratkom roku govori o vanjskopolitičkom ugledu i financijskoj stabilnosti Hrvatske. Time šaljemo jasnu poruku da Hrvatska u EU neće biti iza vrata nego za stolom, kako u Europskom parlamentu, Europskoj komisiji, Vijeću, tako i u ostalim međunarodnim institucijama, posebice Europskoj središnjoj banci – navodio je Piletić dodatno braneći uvođenje eura time što se na kovanici eura nalaze i obrisi granica hrvatske države, dio našeg grba, glagoljica...