Snažan potres pogodio Filipine

Filipine je pogodio snažan potres magnitude 6.9, s epicentrom 50 kilometara zapadno od grada Ormoc te 19 kilometara sjeveroistočno od grada Bogo, na otoku Leyte. Potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara, u 21:59 po lokalnom vremenu (15:59 po našem vremenu). Za sada se ne očekuje pojava tsunamija. Naknadno je na području bilo još podrhtavanja jačine 5.2 i 5 po Richteru.

Svjedoci u komentarima na emsc.eu opisuju kako se tlo snažno treslo više od minute, a podrhtavanje se moglo čuti kako dolazi i odlazi. Zgrade su se njihale, predmeti poput šalica na stolovima pomicali su se, a prozori su se tresli. Neki su istaknuli da je bilo vrlo teško hodati. Nestajala je i električna energija, a tresenje se prenosilo kroz zidove i podove.