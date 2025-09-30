Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 169
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
EPICENTAR BLIZU ORMOCA

Snažan potres pogodio Filipine

Foto: Screenshot/EMSC
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
30.09.2025.
u 16:11

Potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara

Filipine je pogodio snažan potres magnitude 6.9, s epicentrom 50 kilometara zapadno od grada Ormoc te 19 kilometara sjeveroistočno od grada Bogo, na otoku Leyte. Potres je zabilježen na dubini od 10 kilometara, u 21:59 po lokalnom vremenu (15:59 po našem vremenu). Za sada se ne očekuje pojava tsunamija. Naknadno je na području bilo još podrhtavanja jačine 5.2 i 5 po Richteru.

Svjedoci u komentarima na emsc.eu opisuju kako se tlo snažno treslo više od minute, a podrhtavanje se moglo čuti kako dolazi i odlazi. Zgrade su se njihale, predmeti poput šalica na stolovima pomicali su se, a prozori su se tresli. Neki su istaknuli da je bilo vrlo teško hodati. Nestajala je i električna energija, a tresenje se prenosilo kroz zidove i podove.

Ključne riječi
Filipini potres

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Premium sadržaj
OD BALTIKA DO CRNOG MORA

Ukrajinski dronovi presretači koji će se proizvoditi u Velikoj Britaniji postat će osnova europskog 'zida dronova'

Baltičke države su prve predložile ideju o zidu od dronova, što je izazvalo isprva mlaku reakciju Bruxellesa. Zahtjev za financiranje projekta od strane EU odbijen je ranije ove godine. Raspoloženje se promijenilo nakon upada dvadesetak ruskih dronova u poljski zračni prostor u rujnu, samo dan prije govora o stanju Unije, koji je održala von der Leyen.

Učitaj još