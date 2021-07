Snažan potres magnitude 8,2 po Richteru kod Aljaske dogodio se u četvrtak ujutro. Prema EMSC-u bio je 781 kilometara jugozapadno od grada Anchoragera na dubini od 40 kilometara. Izdano je upozorenje na tsunami.

Potres magnitude 7,2 pogodio je poluotok Aljasku, objavila je Američki geofizička služba (USGS) kasno u srijedu. Potres se dogodio na dubini od 35 km, naveo je USGS. Američki sustav upozorenja na tsunami, koji navodi da je potres imao magnitudu 8,1, izdao je upozorenje na tsunami za područje američkog pacifičkog teritorija Guama i Sjeverno Marijansko otočje. Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) ocijenio je da je potres bio magnitude 8,0 i da se dogodio na dubini od 10 kilometara.

Potres se dogodio 91 km jugoistočno od grada Perryville, naveo je USGS. Perryville se nalazi oko 800 km od Anchoragea, najvećeg grada na Aljasci. U listopadu 2020. upozorenje na tsunami aktivirano je nakon potresa magnitude 7,5 kod obale ove američke države, no nije primijećen nikakav fenomen velikih razmjera. Potres nije izazvao žrtve niti veće štete u vrlo izoliranom i rijetko naseljenom području.

Aljaska je dio Pacifičkog vatrenog prstena, vrlo aktivnog područja za potres, koje se proteže od Aljaškog zaljeva do ruskog poluotoka Kamčatke. U ožujku 1964. potres magnitude 9,2, najjači ikad zabilježen u Sjedinjenim Državama i svijetu, pogodio je područje Anchoragea. Trajalo je nekoliko minuta i izazvalo je razorni plimni val koji je pogodio američku zapadnu obalu, pri čemu je smrtno stradalo više od 250 ljudi.

Splićanin Antoni je na Aljasci u gradu Anchorage te je za 24sata javio da on nije osjetio potres.

- Moji prijatelji i ja nismo osjetili potres, no došle su nam poruke na mobitel da budemo u pripravnosti. Neki susjedi su pokupili djecu i pobjegli. Mi pratimo vijesti i čekamo, nemamo što drugo - kaže Antoni koji je trenutno tamo na programu kulturne razmjene Work and Travel.

