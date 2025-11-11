Naši Portali
DRAGUTIN ĆELAPA

Snajperom ubijao Hrvate: Potvrđena nova optužnica protiv šefa SDSS-a u Topuskom

VL
Autor
Vanja Majetić/Hina
11.11.2025.
u 10:43

Ćelap je zbog sumnje u ratni zločin u Starom Selu Topusko uhićen početkom listopada prošle godine, a policija je tom prilikom u njegovoj kući pronašla i oduzela dva pištolja i 600 grama suhe biljne materije nalik na indijsku konoplju.

Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu za ratni zločin protiv civila iz 1991. godine protiv Dragutina Ćelapa (71), nekadašnjeg čelnika SDSS-a u Topuskom, kojeg je policija sredinom prošlog rujna prijavila i za ratni zločin iz 1992. godine. Optužnica tereti Ćelapa da je 17. srpnja 1991., zajedno sa sada pokojnim, a tada 32-godišnjim i 39-godišnjim muškarcima, kao pripadnik paravojnih oružanih formacija tzv. SAO Krajine, došao u mjesto Staro Selo Topusko na području Gvozda i hicima iz vatrenog oružja usmrtio tada 50-godišnjeg muškarca koji je upravljao traktorom koji se potom prevrnuo u kanal, gdje je naknadno pronađen.

Ćelap je zbog sumnje u ratni zločin u Starom Selu Topusko uhićen početkom listopada prošle godine, a policija je tom prilikom u njegovoj kući pronašla i oduzela dva pištolja i 600 grama suhe biljne materije nalik na indijsku konoplju. Policijska uprava sisačko-moslavačka prijavila je sredinom rujna ove godine Ćelapa i za ratni zločin iz ožujka 1992. godine.

Prema sumnjama policije, Ćelap je kao pripadnik paravojne postrojbe, izviđačko-diverzantskog voda 19. pješadijske brigade TO Vrginmost, u mjestu Koritinja, usmrtio tada 60-godišnjeg civila koji je traktorom na polju obavljao poljoprivredne radove. Osumnjičeni Ćelap je pucao na civila iz vatrenog oružja iz tada privremeno okupiranog područja Republike Hrvatske, s neprijateljskih položaja uz desnu obalu rijeke Kupe u mjestu Banska Selnica.  Kršio je pritom pravila međunarodnog prava, prema kojem civilno stanovništvo i građanske osobe uživaju opću zaštitu od opasnosti koje proizlaze iz vojnih operacija i prema kojem niti civilno stanovništvo niti građanske osobe smiju biti predmet napada.

Dragutin Ćelap postao je tema u medijima 2019. kada je tadašnji županijski vijećnik i umirovljeni pukovnik HV-a Ivica Pandža Orkan došao do dokumenata iz arhive tzv. RSK, iz kojih se vidi kako je bio snajperist koji je kao pripadnik tzv. SVK dobio pisanu pohvalu od zapovjednika "3. partizanskog bataljona", u kojoj piše da se "iskazao kao stabilna i hrabra osoba, pri čemu imponira njegova hladnokrvnost i odlučnost".

U dokumentu se navodi da se „posebno istaknuo u 1. i 2. napadu na Topusko kada je odlučnom akcijom jedinice u kojoj se on nalazio u Velikoj Vranovini likvidirano oko 30 pripadnika MUP-a i ZNG-i te po oslobađanju Lasinje likvidirao tri neprijateljska vojnika.

Komentara 4

Pogledaj Sve
EN
Enterprise
11:16 11.11.2025.

Naj žalosnije je što to nije izoliran slučaj. Pitanje je koliko takvih kao on još ima u Hrvatskoj. Sramotno

AN
Antonio1952
10:56 11.11.2025.

I ovakvi obnasaju vlast u Hrvatskoj, nemam rijeci.

PE
peroperic410
11:22 11.11.2025.

Samo me nesto zanima jel doticni ima vojnu mirovinu vecu od mene koji sam dragovoljac i HRVI i ratni zapovjednik voda u borbenom sektoru

