Smrt od gladi i žeđi. Hoće li Francuska to dopustiti?

Život Vincenta Lamberta od ponedjeljka 20. svibnja polako će se gasiti. Umrijet će od gladi i žeđi. Liječnik francuske sveučilišne bolnice u Reimsu proteklog petka je obavijestio njegovu obitelj da će mu od ponedjeljka uskratiti umjetno održavanje na životu, odnosno uskratit će mu davanje hrane i tekućine putem sonde.

Tako bi se trebala okončati više od desetljeća duga medicinska, pravna i etička drama i sukobi zagovornika i protivnika eutanazije, koja je podijelila i Lambertove najbliže članove obitelji. Iako je UN-ov Odbor za ljudska prava invalidnih osoba 3. svibnja tražio od Francuske da spriječi eutanaziju Vincenta Lamberta dok se ne ispita zahtjev njegovih roditelja. Njihov se zahtjev temelji na Konvenciji o zaštiti prava osoba s invaliditetom.

Lambert je tetraplegičar, nepovratno oštećena mozga, nesvjestan svoga stanja, nije u stanju izraziti svoje želje o održavanju na životu. I u takvom je stanju od 29. rujna 2008. od posljedica prometne nesreće. Njegova je prognoza kronično vegetirajuće stanje pa stoga francuski ministar zdravstva smatra da UN-ov Odbor za prava invalidnih osoba uopće nije nadležan za ovaj slučaj jer Lambert nije invalidna osoba, već osoba u vegetativnom stanju. Međutim, Lambert samostalno diše i u stanju je pomicati glavu i slijediti pogledom sugovornike, što je za stručnjake znak svjesnosti. Eutanazija, odnosno potpomognuto samoubojstvo nisu dopušteni u Francuskoj, ali moguće je prekinuti liječnički tretman ako bi njegov nastavak, prema ocjeni medicinske struke, bio potpuno nerazuman.

The U.N. Demands France Not to Euthanize Vincent Lambert

France don’t care the UN and announce the hospital will start the procedure on 20 May#vincentlambert #steadfastonlus #steadfastlifeAID https://t.co/pZp45gGs6c