Priče s dalekog istoka

Dovršena glavna konstrukcija popularnog golemog snjegovića u Harbinu

Kina snjegović
Foto: VCG
1/4
17.12.2025.
u 11:56

Radovi na glavnoj konstrukciji golemog snjegovića, glavne atrakcije na Trgu glazbene promenade u Harbinu, u pokrajini Heilongjiang, dovršeni su u ponedjeljak. Ovogodišnja snježna skulptura visoka je 19 metara, duga 14 metara i široka 11 metara, a za njezinu izradu utrošeno je rekordnih više od 3000 kubičnih metara snijega.

Kina snjegović
Foto: VCG

Impozantne dimenzije i zaobljeni oblik ostavljaju snažan vizualni dojam: na snježno bijelom „trbuhu“ posebno se ističu dva crvena gumba u obliku srca. Sa svojim okruglim licem i širokim osmijehom, golemi snjegović iz daljine izgleda kao da lagano naginje glavu, a oči mu odišu iščekivanjem.

Kina snjegović
Foto: VCG

