BREAKING
BURNO U MEKSIKU

VIDEO Kaos u kongresu: Zastupnice se posvađale, čupale za kosu i naguravale

Meksička vlada
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 11:31

Članovi desničarske Nacionalne akcije (PAN) prosvjedovali su protiv ponašanja lijevo orijentirane vladajuće stranke Moreno

Zastupnice suparničkih stranaka u meksičkom kongresu sukobile su se, prvo verbalno, a potom i fizički, naguravajući se i čupajući za kosu. Borba za govornicom u prednjem dijelu dvorane brzo je eskalirala, uz pokušaje intervencije drugih zastupnika.

Incident se dogodio tijekom rasprave o reformama agencije za nadzor transparentnosti, kako prenosi Fox News. Članovi desničarske Nacionalne akcije (PAN) prosvjedovali su protiv ponašanja lijevo orijentirane vladajuće stranke Moreno. Predstavnici PAN-a zadržali su svoje mjesto za govornicom dok su ih članovi Morena pokušavali ukloniti, što je dovelo do izravnog sukoba. Obje su stranke nakon incidenta osudile nasilje, no za njegovo započinjanje okrivile su svoje protivnike.

"Mirno smo zauzeli govornicu, bez dodirivanja ikoga, a odluka koju je donijela većinska zakonodavna skupina i njezini saveznici bila je nasiljem pokušati ponovno preuzeti kontrolu nad odborom", izjavio je pomoćnik PAN-a Andres Atayde na konferenciji za novinare nakon incidenta.

"Ne samo da je vulgarno i agresivno, već je žalosno što je ovo većinska vladajuća stranka u ovom gradu", dodala je zastupnica PAN-a Daniela Alvarez. Glasnogovornik Morena Paulo Garcia iznio je slične tvrdnje o ponašanju zastupnika PAN-a: "Ono što nas jako brine jest kako oporba sustavno pribjegava nasilju umjesto rasprava, u nedostatku mogućnosti za konstruktivnu debatu."
Čini se da već imate pristup!