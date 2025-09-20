Smrt motociklista kod Komarne: 49-godišnji Čeh poginuo u sudaru na Jadranskoj magistrali

Na državnoj cesti D-8, u blizini čvora Komarna u općini Slivno, jučer oko 13.45 sati smrtno je stradao 49-godišnji državljanin Češke koji je upravljao motociklom. Prema podacima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, do nesreće je došlo kada je motociklist, vozeći iz smjera Dubrovnika prema Splitu, pretjecao kombi vozilo preko pune uzdužne linije. Tom je prilikom prednjim dijelom motocikla udario u prednji lijevi dio teretnog vozila splitskih registarskih oznaka koje je dolazilo iz suprotnog smjera.

Od siline udara motocikl je nastavio nekontrolirano kliziti, pri čemu je otpao prednji kotač koji je zatim udario u osobno vozilo koje se kretalo iza teretnog vozila. Motocikl je s vozačem izletio izvan ruba kolnika, gdje se i zaustavio. Motociklist je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda. Njegovo je tijelo prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se provesti obdukcija. Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, promet na toj dionici bio je u potpunosti zatvoren, a ponovno je uspostavljen u 17.40 sati.