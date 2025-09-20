Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
NA DRŽAVNOJ CESTI D-8

Smrt motociklista kod Komarne: 49-godišnji Čeh poginuo u sudaru na Jadranskoj magistrali

Vozilo Hitne pomoći
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
20.09.2025.
u 12:27

Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, promet na toj dionici bio je u potpunosti zatvoren, a ponovno je uspostavljen u 17.40 sati.

Na državnoj cesti D-8, u blizini čvora Komarna u općini Slivno, jučer oko 13.45 sati smrtno je stradao 49-godišnji državljanin Češke koji je upravljao motociklom. Prema podacima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, do nesreće je došlo kada je motociklist, vozeći iz smjera Dubrovnika prema Splitu, pretjecao kombi vozilo preko pune uzdužne linije. Tom je prilikom prednjim dijelom motocikla udario u prednji lijevi dio teretnog vozila splitskih registarskih oznaka koje je dolazilo iz suprotnog smjera.

Od siline udara motocikl je nastavio nekontrolirano kliziti, pri čemu je otpao prednji kotač koji je zatim udario u osobno vozilo koje se kretalo iza teretnog vozila. Motocikl je s vozačem izletio izvan ruba kolnika, gdje se i zaustavio. Motociklist je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda. Njegovo je tijelo prevezeno na Odjel patologije dubrovačke bolnice, gdje će se provesti obdukcija. Za vrijeme očevida, kojim je rukovodio županijski državni odvjetnik, promet na toj dionici bio je u potpunosti zatvoren, a ponovno je uspostavljen u 17.40 sati.
Ključne riječi
Jadranska magistrala prometna nesreća Dubrovačko-neretvanska županija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još