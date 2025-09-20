Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
Poslušaj
Prijavi grešku
U POPODNEVNIM SATIMA

Policajac pijan skrivio nesreću u Vrbovcu, slijedi mu disciplinski postupak

Policija/Ilustracija
PUZ
VL
Autor
Veečrnji.hr
20.09.2025.
u 10:59

Liječnička pomoć službeniku pružena je na mjestu događaja, dok je 35-godišnjakinja prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava

U prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 16.30 sati dogodila u mjestu Gradec kod Vrbovca, sudjelovao je policijski službenik Policijske uprave zagrebačke koji je vozio pod utjecajem alkohola. Kako je izvijestila policija, službenik je upravljao osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka Županijskom cestom 3052 u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja kod kućnog broja 7 nije prilagodio brzinu te je u kočenju naletio na stražnji dio automobila zagrebačkih registracija kojim je upravljala 35-godišnja vozačica. Ona je u tom trenutku bila zaustavljena radi propuštanja vozila iz suprotnog smjera.

U nesreći su policajac i vozačica lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć službeniku pružena je na mjestu događaja, dok je 35-godišnjakinja prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava. Protiv policijskog službenika pokrenut će se disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, potvrdili su iz PU zagrebačke.
Ključne riječi
prometna nesreća policijski službenik PUZ

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još