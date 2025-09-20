Policajac pijan skrivio nesreću u Vrbovcu, slijedi mu disciplinski postupak

U prometnoj nesreći koja se u četvrtak oko 16.30 sati dogodila u mjestu Gradec kod Vrbovca, sudjelovao je policijski službenik Policijske uprave zagrebačke koji je vozio pod utjecajem alkohola. Kako je izvijestila policija, službenik je upravljao osobnim automobilom križevačkih registarskih oznaka Županijskom cestom 3052 u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja kod kućnog broja 7 nije prilagodio brzinu te je u kočenju naletio na stražnji dio automobila zagrebačkih registracija kojim je upravljala 35-godišnja vozačica. Ona je u tom trenutku bila zaustavljena radi propuštanja vozila iz suprotnog smjera.

U nesreći su policajac i vozačica lakše ozlijeđeni. Liječnička pomoć službeniku pružena je na mjestu događaja, dok je 35-godišnjakinja prevezena u Kliničku bolnicu Dubrava. Protiv policijskog službenika pokrenut će se disciplinski postupak zbog teže povrede službene dužnosti, potvrdili su iz PU zagrebačke.