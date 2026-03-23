Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
INTERVENTNE MJERE

Vlajčić: Poljoprivrednicima jednokratna potpora za sjetvu i moratorij na postojeće kredite HBOR-a i HAMAG-BICRO-a

Zagreb: Konferencija o biogospodarstvu
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/2
Autor
Jolanda Rak Šajn
23.03.2026.
u 16:15

Ovogodišnja proljetna sjetva odvija se uz snažan rast ulaznih troškova kako gnojiva, tako i goriva i zaštitnih sredstava

Mjere koje uvodimo imaju isti cilj, očuvati proizvodnju i spriječiti likvidnost te osigurati da ljudi koji hrane ovu zemlju mogu raditi svoj posao, a da ih ne slomi nestabilnost na koju ne mogu utjecati - rekao je danas potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, nakon što je Vlada na današnjoj sjednici predstavila paket izvanrednih mjera pomoći za poljoprivredu i ribarstvo. Riječ je o tri ciljane interventne mjere kojima se odgovara na rast troškova, probleme likvidnosti i neravnopravan položaj na tržištu.

Ovogodišnja proljetna sjetva odvija se uz snažan rast ulaznih troškova kako gnojiva od 20 do 25%, tako goriva od 10 do 15% i zaštitnih sredstava više od 30%. S ciljem očuvanja proizvodnje i sprječavanja smanjenja sjetvenih površina, a kroz Program potpore za proljetnu sjetvu i sadnju vrijednosti 20 milijuna eura, uvodi se jednokratna potpora po hektaru za poljoprivrednike u iznosu od 100 eura za prvih deset hektara te 50 eura za sljedećih deset hektara. Potporom su obuhvaćene ratarske kulture, voće i povrće, a cilj je osigurati pravodobnu sjetvu i stabilnost opskrbe hranom.

Zbog poremećaja na tržištu i rasta troškova koji posljedično uzrokuju sve veći pritisak na likvidnost proizvođača uvodi se moratorij na postojeće kredite HBOR-a i HAMAG-BICRO-a. Riječ je o kreditima bez otplate glavnice, kamata i naknada u razdoblju od šest mjeseci, rok otplate se produljuje za šest mjeseci, a korisnici koji žele mogu nastaviti redovitu otplatu. Mjera se odnosi na više od 240 milijuna eura kreditne izloženosti i omogućuje predah sektoru u ključnome proizvodnom razdoblju.

S naglim rastom troškova suočen je i sektor ribarstva, zbog čega se uvodi potpora za održivost ribarstva i akvakulture vrijednosti 8 milijuna eura. Potpora se uvodi s ciljem ublažavanja posljedica rasta troškova poslovanja u ribarstvu prema plovilu te u akvakulturi i preradi prema poslovnom subjektu.
Ključne riječi
mjere poljoprivreda David Vlajčić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!