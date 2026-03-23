Vlajčić: Poljoprivrednicima jednokratna potpora za sjetvu i moratorij na postojeće kredite HBOR-a i HAMAG-BICRO-a

Mjere koje uvodimo imaju isti cilj, očuvati proizvodnju i spriječiti likvidnost te osigurati da ljudi koji hrane ovu zemlju mogu raditi svoj posao, a da ih ne slomi nestabilnost na koju ne mogu utjecati - rekao je danas potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, nakon što je Vlada na današnjoj sjednici predstavila paket izvanrednih mjera pomoći za poljoprivredu i ribarstvo. Riječ je o tri ciljane interventne mjere kojima se odgovara na rast troškova, probleme likvidnosti i neravnopravan položaj na tržištu.

Ovogodišnja proljetna sjetva odvija se uz snažan rast ulaznih troškova kako gnojiva od 20 do 25%, tako goriva od 10 do 15% i zaštitnih sredstava više od 30%. S ciljem očuvanja proizvodnje i sprječavanja smanjenja sjetvenih površina, a kroz Program potpore za proljetnu sjetvu i sadnju vrijednosti 20 milijuna eura, uvodi se jednokratna potpora po hektaru za poljoprivrednike u iznosu od 100 eura za prvih deset hektara te 50 eura za sljedećih deset hektara. Potporom su obuhvaćene ratarske kulture, voće i povrće, a cilj je osigurati pravodobnu sjetvu i stabilnost opskrbe hranom.

Zbog poremećaja na tržištu i rasta troškova koji posljedično uzrokuju sve veći pritisak na likvidnost proizvođača uvodi se moratorij na postojeće kredite HBOR-a i HAMAG-BICRO-a. Riječ je o kreditima bez otplate glavnice, kamata i naknada u razdoblju od šest mjeseci, rok otplate se produljuje za šest mjeseci, a korisnici koji žele mogu nastaviti redovitu otplatu. Mjera se odnosi na više od 240 milijuna eura kreditne izloženosti i omogućuje predah sektoru u ključnome proizvodnom razdoblju.

S naglim rastom troškova suočen je i sektor ribarstva, zbog čega se uvodi potpora za održivost ribarstva i akvakulture vrijednosti 8 milijuna eura. Potpora se uvodi s ciljem ublažavanja posljedica rasta troškova poslovanja u ribarstvu prema plovilu te u akvakulturi i preradi prema poslovnom subjektu.