Slučaj Tram 11: neka smo i mi u Hrvatskoj spoznali da su reperi politički nekorektni

Tko u mladosti nije bio ljevičar, taj nema srca, tko je ljevičar u starosti, taj nema pameti - besjedio je filozof Jean Paul Sartre nekad u 20. stoljeću, davno prije no što su se rodili General Woo i Target, reperski dvojac iz Tram 11. Posljednjih dana mediji ih zasipaju neželjenim (?) publicitetom, pojedinci prozivaju za govor mržnje, a društvene mreže bruje o njihovom novom albumu nakon 22 godine glazbene šutnje, zbog stihova na račun “Danke partizanke koja upada na terase”, “tople braće Plenkija i Njonje”, pa “Balaševića” i “bipolarnih bipsića” koji “puše ku*ac za ćirilicu na Ilici”, ali su “tu zbog novca kao mit iz Jasenovca”.

Štošta im predbacuju, pa i nedosljednost, jer je General Woo 2005. godine snimio reklamu za SDP, pa 2015. objavio da će glasati za Živi Zid jer je “prepoznao probleme na koje ukazuju” i jer mu se “sviđaju njihove ideje za uklanjanje istih”, da bi naposljetku u skorije vrijeme na društvenim mrežama dijelio statuse i skrinšotove Domovinskog pokreta. Mnogima nije sjelo što su u dubokim 40-ima Target i General Woo, baš kao u besjedi francuskog filozofa Sartrea, učinili oštar zaokret udesno, mnogi ne mogu svariti da obračun s avetima hrvatske prošlosti može biti višedimenzionalan. Naposljetku, odrekla ih se i vlastita nakladnička kuća Menart, posipajući se pepelom jer “nikada nisu podupirali nikakav oblik mržnje već slobodu govora”. Slobodu govora?!

Tram 11 na vlastitoj koži osjetili su oštar odbljesak fenomena globalno poznatog kao “cancel culture”, u nas prevedenog kao “kultura otkazivanja” ili pak “kultura odstranjivanja”, koja je na naše prostore pristigla preko oceana, ponajviše iz SAD-a, i sada svoje pipke širi diljem cijelog europskog kontinenta, diljem virtualne zajednice, pritom sve više jača prodirući u mainstream medije i svakodnevni, realni život. I glazbu. Poziv je to na blokadu i posljedično uništenje poslovnih aranžmana, oduzimanje sredstava za život, zbog iznošenja navodno nepoćudnih komentara, ali i zbog bezopasnih neslaganja s nečijim stavovima o politici, poslu, pa čak i o pop-kulturi.

VIDEO Stihovi grupe Tram 11 na meti javnosti: Menart raskida ugovor s njima! "Odlučili smo povući album iz fizičke prodaje te sa svih digitalnih streaming servisa"

Posljednjih nekoliko godina “otkazan” je, ili ih se pokušalo “otkazati” iz ovog ili onog razloga, niz “problematičnih” javnih ličnosti, od političara do glumaca i profesora – izbacivanjem s društvenih mreža, otkazivanjem televizijskih emisija, filmova, knjiga, političkih i profesorskih pozicija ili s drugih radnih mjesta. Na meti otkazivanja našli su se i spomenici davno umrlim javnim osobama, klasični filmovi poput “Prohujalo s vihorom”, koji “politički nekorektno tretira crnce”, ali i serije, knjige pa čak i likovi iz crtanih filmova.

BBC je iz svoje streaming ponude izbacio jednu epizodu kultne britanske humoristične serije “Fawlty Towers” s Johnom Cleeseom u glavnoj ulozi zato što se Cleeseov lik šali s Drugim svjetskim ratom i glumi Hitlera. Marka riže Uncle Ben’s preko noći je postala Ben’s Original i izgubila svoj poznati logo s fotografijom Afroamerikanca zbog rasnih stereotipa. Kako god, granice kojima “kultura odstranjivanja” poziva na društvenu odgovornost i, s druge strane, granice kojima nepotrebno ograničava slobodu govora uvelike su izbrisane.

Je li pretjerana politička korektnost odgovor na dugotinjajući rasizam, diskriminaciju i seksizam ili je, suprotno svojoj ideji, negdje putem ugrozila slobodu govora, misli i riječi, je li utabala staze koje vode prema cenzuri, pa i svojevrsnom jednoumlju, pitanje je koje je u potragu za odgovorom upregnulo brojne analitičare diljem svijeta.

Već viđena hajka kakvu sada prolazi Tram 11, samo s posve suprotnim ideološkim predznakom, u nas se dogodila 2016. kada je frontmen Hladnog piva Mile Kekin uz akustičnu gitaru otpjevao sljedeće stihove: “Ja nisam vaš, nisam vaš od glave do pete, ja nisam vaš, moji su dobili ‘45. Nisam vaš od glave do pete, nisam vaš cijelim tijelom, vrijeme da se ljudi sjete da je crno crno, a bijelo bijelo. Ja nisam vaš, nisam vaš od glave do pete i s***m vam se na nijanse, znam tko je pred zid vodio đake, nisu sotone punili vagone, već nečiji djedovi i bake”. Kekinov osobni stav o jačanju desnice izazvao je brojne reakcije u Hrvatskoj i izvan njenih granica, ali klip je do danas pregledan 650 tisuća puta.

U inat onima koji su tek sada spoznali da je rap u svojoj srži politički nekorektan, o albumu Tram 11 će se, nedvojbeno, još puno čuti i, njima ključno, slušati. Čekajući da postanemo društvo kojemu je društveno angažirana glazba sve potrebnija, koje može podjednako mirno otrpjeti što nam imaju za reći i Hladno pivo i Tram 11, mi smo, naposljetku, umjesto subkulture, otkrili sa Zapada pristiglu “kulturu otkazivanja”. Do spoznaje kako je suštinski riječ o destruktivnoj, a ne o konstruktivnoj sili, još će proteći Dunava i Save. Još smo mladi, pa pameti nemamo: tek nam je 30 godina.