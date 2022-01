Beogradski detektiv: Javio mi se mladić koji poznaje Mateja, tvrdi da je to društvo sklono okladama

Braca Zdravković, privatni detektiv u Srbiji koji iza sebe ima 30 godina policijskog i detektivskog staža, komentirajući slučaj nestalog Mateja Periša na svom YouTube kanalu "Čudne priče" otkrio je, između ostalog, zašto bi se Splićanina trebalo tražiti i uzvodno.

Prisjetio se slučaja nestanka jedne osobe na početku svoje karijere te razgovora s tadašnjim načelnikom. Tom prilikom i sam je naučio da nestale osobe treba tražiti i uzvodno jer, kako kaže, nikad se ne zna je li ga zakačio neki šlep koji ga tako može odvući sve do Beča.

– Jesi li, Braco, obavio sve? – upitao ga je načelnik.

– Odgovorim mu onako pun sebe: ''Da, načelniče. Obavijestio sam sve stanice nizvodno da je ta osoba nestala.'' On me pogleda čudno i kaže: ''A što je sa stanicama uzvodno i svim plovnim pritocima Dunava uzvodno i nizvodno?'' Ja mu u čudu kažem: ''Načelniče, voda ide prema Crnome moru, a ne prema Beču'' – prisjetio se Zdravković.

– Ako jednog dana budeš imao ambicije sjediti u ovoj fotelji, moraš naučiti da ponekad predmeti protiv svoje volje idu i uzvodno – odgovorio mu je načelnik, na što je Zdravković priznao da ga nije shvatio.

– Zato i nisi trenutačno načelnik. Ali mlad si i možda shvatiš jednog dana. Upravo su nam javili za slučaj nestalog čovjeka iz Milanovaca koji je pronađen u Tisi. Kako to? Zakačio se za jedan od šlepova i uzvodno ga je isti šlep odnio do Tise, tamo je pronađen – kazao mu je načelnik.

Otkrio je i da ga je nedavno kontaktirao mladić koji zna Mateja i prijatelje s kojima se Matej druži.

– On kaže da su ti dečki vrlo živahni i da nisu djevojčice kako se spominje, u smislu da su fini i dobri. Oni jesu dobri dečki, ali momci koji idu na provod u stranu zemlju su živahni dečki. Između ostaloga, navodi mi da su ovi momci bili skloni okladama i u Splitu, da netko može učiniti nešto zbog nečega, u današnje vrijeme to se zove challenge. On može preskočiti toliko s mjesta, ovaj može skočiti s tog mosta...

Onda recimo neki ponoćni triatlon, u smislu trčanja par kilometara, plivanje pa onda izađe na određeno mjesto i napravi stotinjak sklekova. Možda je ovdje u pitanju bila triatlon oklada. Možda je mladić po nagovoru svog društva izašao, otrčao kilometar i pol do Savanove, skočio u Savu i plivao prema Gotiku, a sve zbog oklade. Ako je to u pitanju, to zna samo njegovo društvo. I ovo je jedna od teorija, ne moja, nego jednog mladića iz Splita koji mi je to poslao – ispričao je detektiv.

On pak nije sklon pretpostavci o samovoljnom skoku u Savu i plivanju, jer tvrdi da s tog mjesta u Savu nitko ne može skočiti svojevoljno i preživjeti, ali dodaje da se nikad ne zna što je u glavi jednog mladića pa se ništa ne može isključiti.

Istaknuo je da se nada da će Matej biti pronađen, posebno zbog roditelja, a za njih nema važnije stvari nego doznati istinu, kakva god ona bila.