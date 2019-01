Slovenski premijer prihvatio ostavku ministra nakon optužbi za mobing

Slovenski premijer Marjan Šarec prihvatio je u ponedjeljak ostavku ministra kulture Dejana Prečišeka, što je druga ministarska smjena u manje od četiri mjeseca od početka djelovanja njegove manjinske koalicijske vlade.

Prešiček je u nedjelju navečer premijeru ponudio pismenu ostavku, dva tjedna nakon izbijanja afere u kojoj ga se sumnjičilo za mobing nad službenicima u ministarstvu. Slučaj lošeg odnosa ministra sa zaposlenima navodno je kulminirao samoubojstvom kurira-vozača, koji je bio prisiljavan da za ministra obavlja privatne poslove u radno vrijeme, što je Prešiček nijekao.

Šarec je u ponedjeljak u kraćoj izjavi za javnost kazao da je Prešiček kao ministar doveo do određenih pozitivnih pomaka u djelotvornosti ministarstva i kulturne politike, na čemu mu zahvaljuje, ali da prihvaća njegovu ostavku jer ne može prijeći preko činjenice da su međuljudski odnosi na ministarstvu kulture do te mjere poremećeni da u njemu sadašnja vodeća ekipa više "ne može raditi".

Uz ministra Prešičeka iz ministarstva će, prema Šarčevim riječima, morati otići i dva njegova najbliža suradnika, državna tajnika, koje su zaposleni također optuživali za šikaniranje i ponižavanje.

Koalicijskim dogovorom pet stranaka u vladi vodeća mjesta pripadaju stranci Socijalnih demokrata (SD) pa je Šarec tu stranku pozvao da mu što prije predloži nove kandidate za novog ministra i dva državna tajnika.

Od njih pak očekuje da "smire situaciju" u ministarstvu i "normaliziraju" stanje. No, Šarec je pozvao i zaposlene u ministarstvu da sami razmisle o uzrocima koji su doveli do takvog stanja, rekavši da je simptomatično da je prošle godine u njemu bilo više desetaka prijava službenika za mobing, te da se je to događalo i ranijih godina, prije dolaska ekipe koja sada odlazi.

Nakon što je afera u ministarstvu došla u fokus javnosti i medija, dosadašnji ministar branio se od optužbi, govoreći da se radi o političkom linču zbog kojih trpi i njegova obitelj i da je počinio samo manje greške.

Predsjednik Socijalnih demokrata (SD) Dejan Židan izjavio je sredinom prošlog tjedna da njihov ministar zaslužuje kritiku i sankcije zbog manjih pogrešaka, ali ne i smjenjivanje, no da će stranka prihvatiti svaku odluku koju o tome donese premijer, koji na to po položaju ima pravo.

Riječ je o drugoj smjeni u koalicijskoj vladi Marjana Šarca od njena stupanja na dužnost prije manje od četiri mjeseca.

Na ostavku je u prosincu bio prisiljen dotadašnji ministar za koheziju Marko Bandelli, kojega se optuživalo da je, pred održavanje lokalnih izbora, prijetio kandidatu za načelnika u općini koju je prije vodio Bandelli da neće dobiti europska kohezijska sredstva bude li ustrajao na svojoj kandidaturi.

Uz to, Bandellija, člana stranke ministrice za infrastrukturu Alenke Bratušek, nekadašnje premijerke, u medijima su optuživali za osoran nastup prema suradnicima i nedostatak takta u javnoj komunikaciji, a smijenjen je unatoč tome što ga je predsjednica stranke pokušala braniti.

Slovenski premijer Marjan Šarec