Kako je samoubojstvo preraslo u prvorazredni politički skandal

Otišao je na bolovanje. Kakve je zdravstvene probleme imao, nije poznato. U noći s 15. na 16. siječnja odvezao se u Žužemberk, malo selo s tisuću stanovnika, i objesio se. Tako je skončao mirni i samozatajni državni službenik Tomaž B.

Slovenskog premijera Marjana Šarca nakon povratka sa Svjetskoga ekonomskog foruma u Davosu sutra čeka važna odluka – hoće li smijeniti ministra kulture Dejana Prešičeka, kojeg sumnjiče da je višegodišnjim šikaniranjem, zajedno s državnim tajnikom Janom Škobernetom, “natjerao” službenika Tomaža na samoubojstvo.

Prešiček to opovrgava i tvrdi da nema veze s tragedijom, no dio slovenskih medija tvrdi da su Socijaldemokrati (SD), kojima pripada resor kulture, cijeli taj slučaj pokušali zataškati. Traži se ministrova ostavka, a da s njim ode i državni tajnik Škoberne.

Najglasniji je slobodni novinar Bojan Požar, koji je i otkrio aferu, pa iz dana u dan na svom portalu “Požarreport” objavljuje članke o tom slučaju koji je prerastao u priču o zataškavanju, ali i šutnji vodećih medija.

No, Požar, poznat i po neautoriziranoj biografiji Melanije Knavs, supruge američkog predsjednika Donalda Trumpa, kaže da se lavina zakotrljala i više se ne može zaustaviti.

– Sve više svjedoka javno potvrđuje da je ministar kulture Dejan Prešiček provodio mobbing u ministarstvu, pa i na prošlom radnom mjestu ravnatelja ljubljanskoga Konzervatorija za glazbu i balet. Istovremeno, ministar je sam priznao da je zloupotrijebio svoj položaj kad je službeno vozilo koristio u privatne svrhe.

U automobilu ministarstva prevozila su se njegova djeca i njegovi glazbeni instrumenti kad je imao predavanja i nakon što je postao ministar. Kao ministar u vladi radio je samo 65 posto, a 35 posto drugdje kao predavač. Kako bi prikrio korištenje službenog vozila, krivotvorio je putne naloge, a sad svjedoci kažu da uništava dokaze pa javno, preko televizije, pozivaju policiju da dođe u ministarstvo i zaštiti dokaze – kaže za Večernji list Požar.

Mobbing, koji se u Sloveniji kažnjava zatvorom do dvije godine, doveo je, uvjeren je, i do samoubojstva Tomaža B. Neka su svjedočenja koje je čuo jeziva i nevjerojatno mu je, kaže, da se SD kao lijeva stranka koja se predstavlja kao socijalno osjetljiva ne ograđuje od ministra i ne pozove ga da odstupi, već ga, naprotiv, brani.

– SD ponižava one koji se usude govoriti o mobbingu, a konačnu su odluku prepustili predsjedniku vlade Marjanu Šarcu – dodaje Požar, koji sumnja i u nepotizam u SD-u jer je minister Prešiček rodbinski povezan s Matjažom Hanom, šefom zastupničkog kluba SD-a, te da je zato i postao ministar.

– Do kolovoza prošle godine nije ni bio član SD-a, a ministar je postao bez dana političkog iskustva. Prema sadašnjim informacijama (u petak, op. a.) najvjerojatnije će predsjednik vlade, kad se vrati iz Davosa, u ponedjeljak ministra smijeniti jer bi u suprotnom Šarec preuzeo odgovornost za sve što je Prešiček napravio i što će napraviti ubuduće ako ostane ministar. Prešiček objektivno više nema kredibilitet za obavljanje funkcije ministra, pogotovo ne ministra kulture – smatra Požar.

Zanimljivo je da su, napominje, tek pet dana nakon njegove objave informacija o tragediji mediji počeli o njoj izvještavati.

– Mobbing je na neki način u Sloveniji još uvijek tabu-tema, osobito u visokim krugovima. Mediji, koje u 90 posto slučajeva vlasnički drži tranzicijska ljevica, objavom nisu željeli naškoditi Šarcu i vladajućoj koaliciji – ističe.

No, prije nekoliko dana zakotrljala se lavina i slučaj se više nije mogao odšutjeti. Kaže da ga je pretprošle subote, nakon objave članka, ministar nazvao na telefon. Osjetio je da mu glas podrhtava i učinilo mu se da će se rasplakati.

– Treba znati da je bio amaterski kazališni glumac. Tada, u subotu, vjerojatno je još mislio da je stvar nakon njegova objašnjenja završila, no tek je počinjala. Sad je jasno da se radi o aferi godine – uvjeren je Požar, novinar i urednik portala, producent i voditelj emisije Faktor na TV3.

Izabrao je smrt

Razgovarao je i s nekim Tomaževim kolegama koji su mu ispričali da je bio omiljen i vrlo ljubazan, kurir i “Katica za sve”. Preživio je tri ministra. Volio je svoj posao i za kolege i ministarstvo bi napravio sve. Kad je lani nakon izbora ministarstvo preuzela ekipa na čelu s Prešičekom, počela su, kažu, šikaniranja.

Navodno su ga iskorištavali i za svoje osobne i obiteljske potrebe, da je novim službenim BMW-om morao u glazbenu školu i natrag prevoziti glazbene instrumente ministrovih kćeri iako nije bio službeni vozač. Ministar ga je navodno poslao da mu opere privatni automobil bacivši ključeve na tlo, vrijeđao ga je i zbog odijevanja.

Za božićne i novogodišnje blagdane državnog je tajnika vozio s jednog domjenka na drugi. Sve samo da sačuva posao jer je imao troje malodobne djece i suprugu oboljelu od raka. Kolege su ga s vremena na vrijeme pitale hoće li sve to izdržati, a on bi im odgovorio da hoće. No, nije.

Izabrao je smrt, a jedna osobna tragedija postala je javna. Što ga je ponukalo na očajnički čin, znao je pouzdano samo Tomaž B., koji je odgovore ponio u grob. Požar je objavio da je udovica na posljednjem ispraćaju zabranila vijence i ruže koje su poslali ministar i državni tajnik.

Sindikat zaposlenih u kulturi Glosa pozvao je premijera Šarca da se istraže i raščiste slučajevi mučenja, šikaniranja i mobbinga na radnom mjestu. Sindikalisti su mu poslali dopis u kojem navode da su šokirani samoubojstvom u “Ministarstvu za (ne)kulturu”.

Predsjednik Glosa Mitja Šuštar je za agenciju STA rekao da je dobivao dojave o stvarima koje se nisu smjele događati. Do sindikata su već prije dolazile informacije o šikaniranju.

Jedan je zaposlenik tako ispričao da je ministar bio nepristojan prema kolegama koji su plačući izlazili iz ureda nakon što bi ih izvrijeđao.

I predsjednika Sindikata državnih službi Francesca Verka nazivali su neki članovi sindikata kako bi se požalili na zabrinjavajuće stanje u ministarstvu. Kad se, rekao je, dogodi takva tragedija, a netko je optužen da je na neki način doveo do nje, time se mora pozabaviti policija, odnosno dobro obučeni i iskusni stručnjaci.

Policija se i jest uključila u istragu koja još traje. Policijska uprava Ljubljana priopćila je da su na temelju medijskih objava o šikaniranju službenika počeli istraživati je li bilo kažnjivog postupanja. Ako ih je bilo, o tome će obavijestiti državno odvjetništvo. U drugom sindikatu, onom zaposlenika ministarstva za kulturu, pozvali su da se tragedija ne politizira i traže da se sve riješi unutar ministarstva.

Premijer Šarec je svom ministru odmah poslao pismo i pozvao ga da se izjasni o dopisu sindikata Glosa i pritužbama djelatnika ministarstva kulture. Ministar je odgovorio da ne osjeća krivnju za samoubojstvo i najavio je sastanak zaposlenika ministarstva na kojem će se raspraviti o tome zašto je došlo do tragedije.

Vikao na nastavnike

Pravdao se da je ministar samo četiri mjeseca i da u tako kratkom vremenu ne može puno utjecati na odnose među djelatnicima. Možda, rekao je u televizijskoj emisiji, nekad podigne glas.

Prešiček je rođen je 1970. Nakon završetka studija na Visokoj školi za glazbu i dramsku umjetnost u Frankfurtu, studirao je i u Bordeauxu, gdje je 1994. dobio i počasnu nagradu. Nastupao je na brojnim festivalima i surađivao s međunarodno priznatim ansamblima i orkestrima.

Suosnivač je i predsjednik glazbene udruge Ansambel Slavko Osterc i suosnivač društva saksofonista. Od 2003. do 2006. bio je i umjetnički ravnatelj Svjetskog kongresa saksofonista, a i stalni gostujući profesor raznih sveučilišta diljem svijeta. Prije dvije godine dobio je zvanje izvanrednog profesora na Sveučilištu u Ljubljani, a od 2010. do 2018., kad je imenovan ministrom, vodio je ljubljanski Konzervatorij za glazbu i balet.

Požar piše da je da je i na tom prethodnom radnom mjestu bio suočen s optužbama zaposlenika za mobbing i prijetnje.

Vikao je na nastavnike i učenike, a navodno je nekima rekao da će ih pritiskati sve dok ne završe u psihijatrijskoj bolnici. Izvor je Požaru rekao da je najmanje šest ljudi promijenilo posao jer to nisu htjeli trpjeti.

Prešiček se branio da je četiri puta bio izabran i da je u devet godina zaprimljena samo jedna jedina prijava za šikaniranje, no postupak je obustavljen zbog nedostatka dokaza. Oglasio se i Konzervatorij, u kojem kažu da je Prešiček kao ravnatelj bio “dosljedan i kreativan”. Podršku su mu dali i neki ugledni umjetnici.

Očitovao se i predsjednik SD-a i predsjednik slovenskog parlamenta Dejan Židan, koji je priznao da je ministar napravio grešku i da treba “dobiti po prstima” i “opomenu”, no mislio je pritom na aferu s korištenjem službenog automobila i prijevozom instrumenata službenim vozilom, a ne o samoubojstvu službenika. O tome je samo kratko rekao da nije primjereno da se na temelju glasina i neprovjerenih informacija nekoga proziva.

– Ministar i mi kao stranka prvi smo koji želimo da se dozna istina – poručio je Židan, koji je Šarecu važan partner u parlamentu. Novinarima nije promaknulo to da je uzbuđeni Židan u jednom trenutku nehotice Prešičeka nazvao Prašiček (svinja). Vraćajući se na prijevoz instrumenata, Židan je priznao da je ministar devet puta naredio da se prevoze instrumenti.

“Nekad podignem glas”

– Ako predsjednik Vlade ocijeni da je to takva greška da mora napustiti ministarsku dužnost, Prešiček će to i učiniti, a stranka će poštovati odluku Vlade – rekao je.

Židan vjeruje da će ministar i članovi njegove obitelji izdržati pritisak i da će se pokazati da nije kriv. Treba, poručio je, spriječiti “lov na vještice”. Optužbe da je vozač ministarstva prevozio ministrovu djecu i da je time zloupotrijebljen položaj, predsjednik SD-a opovrgava. Potvrdio je samo da se jednom jedno ministrovo dijete vozilo s njim u službenom automobilu na jedno događanje u Mariboru, no nikad ni jedno dijete nije bilo samo s vozačem u službenom automobilu.

S obzirom na broj prijava za mobbing, Vlada će morati reagirati. Ministar je, tvrdi Židan, obećao da će poduzeti sve da se zaposlenici osjećaju važnima, kao i posao koji obavljaju. – Svaku prijavu za mobbing treba provjeriti – poručio je.

S predsjednikom Vlade je, kako je rekao, gotovo svaki dan na telefonskoj vezi ili na kavi, i od početka je o svemu obaviješten. Epilog bi afera trebala dobiti ovih dana. Prešiček, očito, sam neće sam odstupiti.

– Smrt djelatnika ministarstva kulture koje vodim osobno me jako potresla. I ja osobno i svi zaposlenici ministarstva duboko žalimo zbog tragedije koja se dogodila iz nama nepoznatih razloga.

Zato se i meni i svima nama čini nedostojnim pokojnika i njegove obitelji da su neki djelatnici ministarstva zloupotrijebili obiteljsku tragediju za niske spletke usmjerene prema vodstvu ministarstva, i to samo zato kako bi spriječili dobro djelovanje kulturnoga resora u budućnosti. Odlučno opovrgavam da sam u svojem četveromjesečnom mandatu iskorištavao pokojnog djelatnika, ponižavao ga, vrijeđao ili kritizirao – ističe za Večernji list ministar Prešiček.

Šef sindikata zaposlenih u ministarstvu kulture Gregor Lesjak u petak je, nakon sastanka zaposlenika s ministrom, od premijera zatražio da Prešičeka smijeni jer s njime više ne mogu surađivati. Pogodila ga je posebno ministrova izjava izrečena u TV emisiji: “Možda ponekad povisim glas, ne kažem, ali ne maltretiram bez razloga, ne vrijeđam i ne bacam ključeve.”

Osoba s takvim osobnim profilom ne može obavljati javne funkcije, poručio je Lesjak.

