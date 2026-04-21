Dalibor Milas
Dalibor Milas

Gdje su sada trumpoljupci koji su ga nudili kao branitelja kršćanstva?

21.04.2026. u 15:14

Domovinski pokret požurio je Trumpu iskazati vjernost upravo u trenutku dok se ovaj iživljava na papi Lavu

Premda je već očito da će Donald Trump na nasrtajima na Lava XIV. prije slomiti zube nego ga ušutkati, on ne odustaje. U taj je pohod sada gurnuo i svog potpredsjednika JD Vancea, novopečenog katolika koji si je umislio da nasljedniku svetoga Petra može držati lekcije o teologiji, ratu i istini. Ovdje više nije riječ samo o još jednoj vulgarnoj epizodi američkog političkog cirkusa. Ovdje se pokazuje nešto mnogo ozbiljnije: religija moći koja se ogrće kršćanskim znakovima, ali osjeća prijezir prema Evanđelju i Crkvi čim odbiju služiti njezinim interesima.

papa Lav XIV. Donald Trump

KL
klasiko
15:45 21.04.2026.

Zato je Dalibor tu i njegovi masonsk-komunistički pokrovitelji.

zelicius
15:39 21.04.2026.

Ne postoji niti jedan trumpoljubac koji je Trumpa ikada nudio kao branitelja kršćanstva, i zašto uopće moramo čitati ovakve površne priglupe maloumne gluposti?

marinko.przolica
15:23 21.04.2026.

20% USA su katolici, tako da se Trump Papi obraća kao državniku koji za njega može ali i ne mora imati moralni autoritet... ako je protestant, onda ga tek ne bi trebala biti broga što Papa misli ili propovijeda. Vjerojatno su autoru draži "katolici" Biden i Pelosi kao gorljivi zagovornici pobačaja i sl. :katoličkih" vrijednosti.

