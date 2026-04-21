Gdje su sada trumpoljupci koji su ga nudili kao branitelja kršćanstva?

Premda je već očito da će Donald Trump na nasrtajima na Lava XIV. prije slomiti zube nego ga ušutkati, on ne odustaje. U taj je pohod sada gurnuo i svog potpredsjednika JD Vancea, novopečenog katolika koji si je umislio da nasljedniku svetoga Petra može držati lekcije o teologiji, ratu i istini. Ovdje više nije riječ samo o još jednoj vulgarnoj epizodi američkog političkog cirkusa. Ovdje se pokazuje nešto mnogo ozbiljnije: religija moći koja se ogrće kršćanskim znakovima, ali osjeća prijezir prema Evanđelju i Crkvi čim odbiju služiti njezinim interesima.