Slovenski izbori vijest dana u Europi

Premda se za svake izbore kaže da su prijelomni i sudbonosni, današnji parlamentarni izbori u Sloveniji doista zaslužuju takav opis. Jučer je bila na snazi predizborna šutnja nakon jedne od najdramatičnijih, najprljavijih i najneizvjesnijih kampanja u povijesti slovenskog višestranačja, koja je po važnosti i posljedicama višestruko prerasla veličinu male Slovenije. Iako su slovenski izbori sve donedavno bili u dubokoj sjeni skorih prijelomnih izbora u susjednoj Mađarskoj, na kojima mađarski birači odlučuju o političkoj sudbini dugogodišnjeg mađarskog čelnika Viktora Orbana, velika afera s tajnim snimkama bivših i sadašnjih slovenskih dužnosnika i suradnika slovenskog premijera Roberta Goloba, koje su navodno snimili operativci izraelske paraobavještajne tvrtke Black Cube, i to navodno po narudžbi lidera desnice i bivšeg premijera Janeza Janše, odjeknula je u cijeloj Europi, na trenutak zasjenivši čak i objektivno važnije mađarske izbore.

Golobova lijevo-liberalna koalicija, koja želi još jedan mandat kako bi mogla, kako često ponavlja Golob, "dovršiti posao", aferu koja je eksplodirala u samom finišu predizborne kampanje iskoristila je za skretanje pozornosti europske javnosti na slovenske izbore, ali i za dodatnu mobilizaciju svog biračkog tijela. Golob je aferu nazvao najvećom političkom aferom od stjecanja neovisnosti, optužujući svog najvećeg političkog protivnika zbog angažiranja strane privatne paraobavještajne tvrtke za "veleizdaju", dok je Janša, koji je naposljetku priznao susret s izraelskim operativcima, iza kojih je niz sličnih "operacija" uoči izbora u Mađarskoj 2018. i 2022., kao i u još nekim zemljama, poručio da izraelskoj kompaniji zbog razotkrivanja korupcije u centru Ljubljane "treba podići spomenik". Čini se da je Golob više profitirao od velike afere nego Janša, a njegova stranka, Pokret Sloboda, po nekim anketama čak je prešla i u vodstvo, iako je cijelo vrijeme kampanje zaostajala za Janšinom strankom. Međutim, ni jedna ni druga stranka sigurno neće samostalno osvojiti 46 mandata koliko ih je potrebno za većinu i pobjednik izbora bit će ona stranka koja bude imala veći koalicijski potencijal, što znači da će puno toga ovisiti o tome kako će proći manje stranke.