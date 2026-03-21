Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 62
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Denis Romac
Denis Romac

Kako se mala Slovenija zbog svoje principijelne vanjske politike našla na udaru moćnih izraelskih paraobavještajaca

21.03.2026. u 11:33

Kao i Slovenija u vezi s Palestinom, tako je Island, ne čekajući pristanak velikih sila, priznao Hrvatsku i Sloveniju

Iako su brojni detalji afere koja uoči prijelomnih nedjeljnih parlamentarnih izbora potresa Sloveniju još nejasni, sama afera i činjenica da se Slovenija našla na meti tajne međunarodno-špijunske operacije kojoj je, kako se čini, cilj rušenje aktualne lijevo-liberalne vlade i povratak na vlast tvrde proizraelske desnice ponovno nedvosmisleno potvrđuju ugled i značaj susjedne zemlje u europskim i međunarodnim okvirima.

Naime, Slovenija se sada našla na udaru upravo zbog svoje principijelne vanjske politike u posljednjih nekoliko godina i dosljedne obrane međunarodnog prava, ne samo kada je riječ o Ukrajini, nego i kada se radi o Gazi, pa čak i kada to podrazumijeva distanciranje od Washingtona ili nekih velikih i moćnih članica Europske unije. Za razliku od Hrvatske, koja se u Europskoj uniji i Ujedinjenim narodima uvijek protivila svim mjerama protiv Izraela, Slovenija je, podsjetimo, proteklih nekoliko godina, u mandatu vlade Roberta Goloba, donijela niz odluka koje su izazvale oštre reakcije i nezadovoljstvo Izraela, a onda i Washingtona.

Ključne riječi
Black Cube špijuni Izrael robert golob Slovenija

Komentara 8

Pogledaj Sve
ZO
Zonasumraka4
12:06 21.03.2026.

Uglavnom samo levičari uz Palestinu, tamo gdje su oni treba uvijek kontra jer sigurno nije u interesu Hrvatske sto oni zagovaraju i krščanske tradicije opcenito

DM
D'Mich
12:04 21.03.2026.

Hrvatska i Slovenija ni 1991 nisu bili teroristički poligoni nego mlade ozbiljne države u nastajanju. Ni Slovenija ni Hrvatska nema cilj uništenje neke druge države. HR i SLO su imali i svoje granice i demokratsku vlast i svoje zakone. Dakle nemojte uspoređivati Hrvatsku i Sloveniju sa današnjom Palestinom

ZO
Zonasumraka4
12:04 21.03.2026.

A u kojim granicama bi se priznala Palestina i zašto bi Hvatska trebala priznati Palestinu...., oni mrze krščane, a i ateiste tako da islamolevičari čuvajte se, nakon krščana Ici Ce i na vas....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!