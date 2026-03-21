Kako se mala Slovenija zbog svoje principijelne vanjske politike našla na udaru moćnih izraelskih paraobavještajaca

Iako su brojni detalji afere koja uoči prijelomnih nedjeljnih parlamentarnih izbora potresa Sloveniju još nejasni, sama afera i činjenica da se Slovenija našla na meti tajne međunarodno-špijunske operacije kojoj je, kako se čini, cilj rušenje aktualne lijevo-liberalne vlade i povratak na vlast tvrde proizraelske desnice ponovno nedvosmisleno potvrđuju ugled i značaj susjedne zemlje u europskim i međunarodnim okvirima.



Naime, Slovenija se sada našla na udaru upravo zbog svoje principijelne vanjske politike u posljednjih nekoliko godina i dosljedne obrane međunarodnog prava, ne samo kada je riječ o Ukrajini, nego i kada se radi o Gazi, pa čak i kada to podrazumijeva distanciranje od Washingtona ili nekih velikih i moćnih članica Europske unije. Za razliku od Hrvatske, koja se u Europskoj uniji i Ujedinjenim narodima uvijek protivila svim mjerama protiv Izraela, Slovenija je, podsjetimo, proteklih nekoliko godina, u mandatu vlade Roberta Goloba, donijela niz odluka koje su izazvale oštre reakcije i nezadovoljstvo Izraela, a onda i Washingtona.