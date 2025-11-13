Naši Portali
TRAŽE UZAJAMNO POŠTOVANJE

Slovenski Hrvati se žale: Želimo status nacionalne manjine u Sloveniji

VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
13.11.2025.
u 16:54

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić uvjerava da hrvatska diplomacija konstantno vrši pritisak na susjednu zemlju. 'Nema sastanka sa Slovenijom gdje predsjednik vlade nije podsjetio da je to otvoreno pitanje. Mi njima kažemo da to pitanje neće nestati, morat ćete riješiti to kako propisuje međunarodno pravo'.

Hrvati i dalje nemaju status nacionalne manjine u Sloveniji iako su autohtono stanovništvo u tri pokrajine, dok Slovenci u Hrvatskoj uživaju sva ustavnom zajamčena manjinska prava, rekli su u četvrtak u Saboru predstavnici Hrvata u susjednoj državi, pozivajući na uspostavu ravnoteže između dva prijateljska naroda. Slovenija status autohtone manjine priznaje samo Talijanima i Mađarima, a Hrvati su smješteni u posebnu kategoriju, prema Zakonu o ostvarivanju kulturnih prava pripadnika nacionalnih zajednica naroda bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije u Sloveniji donesenim prošle godine. Hrvatska priznaje 22 nacionalne manjine, uključujući Slovence. 'Naš cilj nije stvaranje dodatnih podjela već uspostava uzajamnog poštovanja između dvije države', izjavio je Đanino Kutnjak, predsjednik Saveza hrvatskih društava u Sloveniji. 'Hrvati su svojim radom, tradicijom, kulturom i doprinosom odavno zaslužili ustavno priznanje i ravnopravni status nacionalne manjine,' upozorio je Kutnjak, ističući posebnu prisutnost Hrvata u Beloj Krajini, Prekmurju i slovenskom dijelu Istre. Predstavnici hrvatskih kulturnih društava su na sjednici Odbora za Hrvate izvan Hrvatske pozvali zastupnike da donesu deklaraciju o tom pitanju kao oblik diplomatskog pritiska.

Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić uvjerava da hrvatska diplomacija konstantno vrši pritisak na susjednu zemlju. 'Nema sastanka sa Slovenijom gdje predsjednik vlade nije podsjetio da je to otvoreno pitanje. Mi njima kažemo da to pitanje neće nestati, morat ćete riješiti to kako propisuje međunarodno pravo'. Metelko Zgombić se referirala na Okvirnu konvenciju za zaštitu nacionalnih manjina Vijeća Europe, prema kojoj zastupljeni narodi u drugim zemljama imaju pravo na razvoj manjinskih kultura, jezika i religija, kao i osiguranje prava na slobodu izražavanja, pristup medijima i obrazovanje na manjinskim jezicima. Po Kutnjakovim riječima, prema posljednjem slovenskom popisu stanovništva s opredjeljivanjem po narodnosti i vjeri u susjednoj državi je nešto više od 33 tisuće Hrvata. Slovenaca u Hrvatskoj je oko 7700 i osma su po brojnosti nacionalna manjina, pokazuju podaci hrvatskog Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Predsjednik saveza koji okuplja 13 hrvatskih društava, Kutnjak je ukazao i na značajnu razliku u financijskoj podršci. Njegov je savez ove godine od Slovenije dobio 27 tisuća eura, a Slovenci, iako nekoliko puta malobrojniji, primili su iz hrvatskog proračuna oko 250 tisuća eura. Uz to imaju zastupnika svojih interesa u Hrvatskom saboru, Armina Hodžića koji ih predstavlja zajedno s Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Makedoncima.

FOTO Tko se sjeća se Mije Crnoje? Bio je ministar s najkraćim mandatom u povijesti, danas se pojavio u Saboru
Ključne riječi
nacionalne manjine Hrvati Slovenija

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Banana man
Banana man
17:03 13.11.2025.

vi ste APu bitni ko djetelina s4 lista na nekoj livadi u zagrebu

RA
Rafael945
17:02 13.11.2025.

Puna podrška.

