Slovenska vlada do kraja mjeseca donosi plan za uklanjanje žice na granici

Nova slovenska vlada namjerava ukloniti protumigrantske zapreke sa svoje šengenske granice prema Hrvatskoj do kraja ove godine, za što će uskoro napraviti operativni plan, potvrđeno je u četvrtak u Ljubljani.

"Uklanjanje privremenih tehničkih zapreka jedan je od prioriteta vlade", potvrdili su za Slovensku tiskovnu agenciju STA u ministarstvu unutarnjih poslova, dodavši da se to planira provesti do kraja ove godine, te da bi operativni plan o tome trebalo napraviti do kraja ovog mjeseca.

Prema podacima slovenskog MUP-a, Slovenija prema Hrvatskoj ima 135.372 metara panelne drvene ograde i 60.595 metara žilet žice, za čije je postavljanje do sada potrošila 23,25 milijuna eura, a za njeno uzdržavanje još 3,6 milijuna.

Njeno je postavljanje počelo u kritičnoj godini migracijske krize 2015. i povremeno je nadopunjavana, a žica zamjenjivana panelnom ogradom. Kao što je za njeno postavljanje bio potreban javni natječaj, tako će biti i kod njenog uklanjanja, potvrdili su u slovenskom MUP-u.

Tatjana Bobnar, ministrica unutarnjih poslova u novoj vladi Roberta Goloba, izjavila je nedavno u parlamentu da će fizičke prepreke na granici s Hrvatskom biti zamijenjene kamerama i dronovima kako bi se sprječavali ilegalni ulasci migranata.

Ministrica vanjskih poslova Tanja Fakon prilikom susreta s austrijskim kolegom Alexanderom Schallenbergom ovog tjedna u Ljubljani rekla je da će Slovenija i nakon uklanjanja fizičkih prepreka na granici s Hrvatskom, što je i južna šengenska granica dok Hrvatska ne uđe u Šengen, i dalje činiti sve za sigurnost šengenskog prostora, te da nema razloga da Austriju stalno produžava pojačane granične kontrole prema Sloveniji koje su izvorno uvedene 2015.