Slovenka nakon estetskog zahvata u Turskoj preminula: 'Rečeno joj je da su to uobičajene tegobe'

U Turskoj se početkom siječnja dogodila teška tragedija nakon estetskog zahvata u jednoj privatnoj klinici u Istanbulu, gdje je preminula je 44-godišnja žena iz Slovenj Gradeca. Njezino tijelo u utorak je dopremljeno u Sloveniju, izvijestio je portal Dnevnik.si. Prema dostupnim informacijama, žena je sredinom prosinca otputovala u Istanbul zbog liposukcije, zahvata za koji se odlučila ponajprije zbog znatno niže cijene u odnosu na one u Sloveniji. Cijelo putovanje i medicinski zahvat organizirani su putem internetske agencije koja je nudila kompletnu uslugu, od prijevoza s aerodroma i hotelskog smještaja do komunikacije s klinikom i organizacije povratka.

Na Institutu za sudsku medicinu u Ljubljani provedena je obdukcija koja bi trebala utvrditi točan uzrok smrti. Prema neslužbenim informacijama, kao jedna od mogućih komplikacija spominje se plućna embolija, no službeni nalazi još nisu objavljeni. Slovenska policija, u suradnji s Interpolom, zatražila je podatke od turskih zdravstvenih i sigurnosnih institucija, no kako piše Večer, zasad su zaprimljene tek osnovne i nepotpune informacije o zahvatima koji su izvedeni i njihovom vremenskom slijedu.

Zdravstveno stanje 44-godišnjakinje počelo se pogoršavati ubrzo nakon operacije, dok je već boravila u hotelu. Članovi obitelji navode da je više puta kontaktirala kliniku zbog ozbiljnih simptoma poput lošeg općeg stanja i krvarenja, no njezina upozorenja, tvrde, nisu bila shvaćena ozbiljno. Jedina osoba s kojom je mogla komunicirati bila je prevoditeljica koja je govorila hrvatski jezik.

„Rečeno joj je da se radi o uobičajenim tegobama nakon zahvata“, ispričala je šogorica preminule žene. Četiri dana nakon operacije doživjela je srčani zastoj, navodno kao posljedicu plućne embolije. Kada joj se stanje naglo pogoršalo, pokušala je pozvati pomoć putem jedinog dostupnog broja, no prevoditeljica se javila tek nakon otprilike sat vremena, a komunikacija je ubrzo prekinuta.

Još uvijek nije jasno tko je prvi pronašao ženu niti koliko je vremena prošlo prije nego što je prevezena u drugu bolnicu, budući da klinika u kojoj je operirana nije imala odjel intenzivne njege. U drugoj zdravstvenoj ustanovi liječnici su je oživljavali oko pola sata, intubirali te priključili na aparate za mehaničko disanje. Unatoč svim naporima, deset dana kasnije, 2. siječnja, preminula je. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Slovenije potvrdilo je smrt slovenske državljanke u Turskoj, ali zbog zaštite osobnih podataka nije iznosilo dodatne pojedinosti.

Zbog sumnje u nepravodobno i neadekvatno postupanje zdravstvenih ustanova, obitelj je u Turskoj potražila pravnu pomoć, a slučaj istražuju i nadležna turska tijela. Policijska uprava Celje potvrdila je da sudjeluje u međunarodnoj razmjeni informacija, no odgovori iz Turske još nisu stigli. Ovaj slučaj ponovno je otvorio pitanje sigurnosti estetskih zahvata u inozemstvu, osobito u Turskoj, koja se posljednjih godina profilirala kao jedno od glavnih svjetskih središta medicinskog turizma. Glavni razlog su znatno niže cijene, primjerice, takozvani „all inclusive“ paket liposukcije, koji uključuje operaciju, smještaj u hotelu s četiri zvjezdice, prijevoz, prevoditelja i osiguranje, može se pronaći već za oko 3950 eura. No stručnjaci upozoravaju da niža cijena često znači i veći rizik.

U UKC-u Ljubljana svake godine zbrinjavaju veći broj pacijenata s komplikacijama nakon estetskih zahvata obavljenih u inozemstvu. „Najčešće se radi o infekcijama, problemima s cijeljenjem rana i odumiranju tkiva, a rjeđe o krvarenjima. U težim slučajevima mogu se razviti sepsa i druga životno ugrožavajuća stanja“, upozorio je Klemen Rogelj, voditelj Kliničkog odjela za plastičnu kirurgiju UKC-a Ljubljana, dodajući da takve zahvate u pravilu ne preporučuju.