Plaće u vrijeme korone: Slovenija nagrađuje liječnike i do 200 posto

Isplata plaća i čuvanje zaposlenosti prioritetna je mjera u svim zemljama koje su pogođene corona krizom. Visina plaće čiju isplatu jamči država prije svega ovisi o snazi i financijskim mogućnostima države.

Primjerice, Njemačka će financirati 60 posto plaće, a za radnike koji imaju jedno dijete 67 posto. No, kako ta zemlja ima jake kolektivne ugovore prekidi rada ugovoreni su u njima pa tako Volkswagen koji je među prvima obustavio rad i radnike poslao kući isplaćuje 78-95 posto plaće, odnosno pokrit će razliku od preostalih 40 postu, nakon što je država preuzela isplatu više od polovice plaće. No, zanimljivo je da Njemačka vlada navodi da se sve odluke o skraćenju radnog vremena ili obustavu rada trebaju donijetu u dogovoru sa sindikatima i Radničkim vijećima.

Mnogi pravni stručnjaci pozivaju poslodavce da se drže važećih odredbi o pravima radnika ili da se oni mijenjaju tripartitno, na isti način na koji su i zaključeni.

Slovenija će preuzeti isplatu plaća naredna dva mjeseca, ali vrijedno je spomenuti da su Slovenci među prvima odlučili povećati plaće zaposlenih u zdravstvu, civilnim stožerima i ostalima koji su u javnom sektoru najviše u doticaju s virusom ili saniranjem štete 10 do 200 posto! Samozaposleni u Sloveniji, a to su ljudi koji rade sami ili imaju još jednog radnika dobivat će 70 posto slovenske minimalne plaće. Hrvatska je samozaposlene isključila iz svojih mjera! Slovenija predlaže smanjenje dužnosničkih plaća 30 posto, ali i sudačkih.

Prvi put u povijesti isplatu plaće na teret države preuzela je i Velika Britanija i do 80 posto, a najviše 2500 funti mjesečno. Britanci su tom prilikom upotrijebili američki izraz 'furlough', pravo na plaćeno odsustvo, dosad nepoznat u britanskom zakonodavstvu, što je postala najčešće guglani izraz u Velikoj Britaniji.

Amerikanci kasne u svemu pa i u režimu zaštite radnika, prvi zahtjevi za plaćena bolovanja počet će se primati tek od 1. travnja, ali će biti na snazi do kraja ove godine.

Reagirao je i hrvatski Saveza samostalnih sindikata Hrvatske čiji predsjednik Mladen Novosel tvrdi da Vlada i HUP, bez dogovora sa sindikatima, pripremaju novi zakon o uređenju radnih odnosa za vrijeme korona epidemije, te se boji da će zakon ići na štetu prava zaposlenih.

- Predlagali smo da država osigura prihode radnika (Danska čak sa 75 posto sufinancira radnike da ostanu doma i u narednom periodu ne rade) jer time pomaže i radniku i poslodavcu, no HUP je i tu dogovorio sve za poslodavce. Ako vlada neposredno pomaže poslodavcima, upitno je hoće li se to preliti i na radnike, a ako očuva prihod radnika, to će se neupitno preliti i na poslodavce jer im pokriva trošak plaća. Još jednom podsjećamo kako je riječ o javnim sredstvima. Naše iskustvo govori kako poslodavci koriste potpore a radnike ponovo isporučuju državi na brigu, na isplatu naknada za nezaposlenost, što je dvostruki trošak za državu. Dakle, potporom radnicima država plaća jednom, a potporom poslodavcima često najmanje dvaput!, veli Novosel.