UŽIVO 'Mi ćemo našu plaću za ožujak donirati za rješavanje posljedica potresa u Zagrebu'

Premijer Andrej Plenković s ministrima u Vladi predstavlja gospodarske mjere koje su donijeli zbog krize izazvane koronavirusom.

– Pandemija koronavirusa mijenja svijet, globalizacija kakvu poznajemo, integracija kakvu poznajemo, multilateralna trgovina, funkcioniranje država, se mijenja. Hrvatska je predsjedajuća vijeće EU to nam daje posebnu odgovornost. U samo tri mjeseca kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa zahvatila je 195 država, postala je prijetnja zdravlju čovječanstva io svjetskom gospodarstvu. Danas će broj zaraženih Covidom premašiti 400.000. Stručnjaci predviđaju da će ova pandemija nažalost odnijeti mnoge živote – kazao je u početku premijer Andrej Plenković.

– U brojnim državama diljem svijeta život i proizvodnja su stali, turizam je stao, avionske linije su masovno ukinute. Ovo je sve do prije samo par tjedana bilo potpuno nezamislivo, danas je to naša stvarnost. Razmjeri ove pandemije imat će nesagledive ekonomske posljedice za globalno gospodarstvo. Vjerovali smo da su najteže krize iza nas, prije tri godine imali smo krizu s koncernom Agrokor. Dug te kompanije dosezao je jednu sedminu našeg godišnjeg BDP-a. Zahvaljujući mjerama Vlade mi smo spriječili to – rekao je .

– Moramo se pripremiti za tešku i dugotrajnu bitku za očuvanje radnih mjesta. Zbog toga je vlada izašla s prvim paketom od 63 mjere vrijednim 30 milijardi kuna. Riječ je o prvoj fazi naših mjera. Dobro je da ovu krizu dočekujemo sa stabilnijim gospodarstvom nego prije. Sada je važnije nego ikad da sačuvamo gospodarsku aktivnost – rekao je.

– Sada je pred nama bitka za održavanje proizvodnje, zaposlenosti i očuvanja radnih mjesta. Svjesni smo situacije – dodao je.

– Ova kriza svjetskih razmjera vrlo vjerojatno će potrajati i duže od nekoliko mjeseci te će se odraziti na sav naš aktivizam. Prilagođavat ćemo naše odluke sukladno razvoju situacije. Svjedoci smo takozvanog simetričnog šoka, istodobnog pada ponude i potražnje, tako nešto nije zabilježeno u modernoj povijesti – kazao je premijer.

Osvrnuo se na mjere koje je Vlada donijela kao pomoć gospodarstvu.

– Spomenut ću tri mjere. Beskamatna odgoda javnih davanja poreznim obveznicima s poteškoćama, to je mjera za prva tri mjeseca s mogućnošću za druga tri mjeseca. Druga je mjera koja će sačuvati radna mjesta i financirati sto posto troška neto minimalne plaće zaposlenima. Treća važna mjera usmjerena je prema mikro, malim i srednjim poduzetnicima odnosi se na kredite za likvidnost i radni kapital. Mi ćemo osiguravati mjere za financiranje gospodarstva. Već smo kazali da ćemo na rashodovnoj strani proračuna ići na rezanje svih troškova koji nisu nužni. Hrvatskoj će biti na raspolaganju 1,8 milijardi kuna iz Europske unije.

Rekao je i kako su održali telefonsku sjednicu Vlade na kojoj su otvorili dva računa, jedan za potres za Zagreb, a drugi za Hrvatsku u borbi protiv koronavirusa.

– Svi koji žele donirati sredstva to mogu i učiniti. Mi ćemo kao Vlada našu plaću za ožujak donirati na ovaj račun na rješavanje posljedica potresa u Zagrebu – rekao je premijer.

Ministar financija Zdravko Marić kazao je kako poduzetnici od danas mogu podnositi svoje zahtjeve za odgodom poreznih davanja i to preko stranice Porezne uprave te putem usluge e-porezna.

– Kriteriji su vrlo jednostavni. Ako ste uredni porezni platiša i ako imate pad prihoda od 20 posto dobit ćete obavijest da je vaš zahtjev prihvaćen da ste u mogućnosti odgode javnih poreznih davanja – rekao je Marić.

– Morali smo uvesti nekakve kriterije i vremenski rok i horizont. Kamo sreće da će ovo biti dovoljno, no svi smo duboko svjesni da razdoblje efekata samog virusa da će prijeći razdoblje o kojem u ovom trenutku govorimo. Paralelno s ovim radimo i na nekakvim drugim mjerama. U nekom trenutku svaki od poreznih obveznika koji je koristio ove mogućnosti neće mu doći na naplatu sve odjednom, nego mu se omogućuje beskamatna otplata do 24 mjeseca – kazao je Zdravko Marić.